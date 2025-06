Signos no amor: entenda características e como cada um deles vive o romance

Quando o assunto é astrologia, quase sempre me perguntam sobre compatibilidade amorosa. É como se todo esse conhecimento milenar se resumisse à dúvida: “Será que meu signo combina com o dele/a?”

Mas o amor, assim como o céu, é muito mais complexo — e bonito. Às vezes, as diferenças entre dois signos, em vez de separar, aproximam. Um canceriano sensível e um capricorniano frio podem formar uma dupla improvável — e potente. O que parece tensão à primeira vista, pode se transformar em afeto, construção e aprendizado mútuo.

Afinal, no amor, vivemos uma das maiores trocas energéticas que existem. A pergunta certa talvez seja: qual é a potência desse encontro? Como um casal pode crescer junto e se fortalecer?

Para responder isso com profundidade, é preciso olhar para muito mais do que o signo solar. Na astrologia, analisamos a Lua, Vênus, Marte e Lilith — os afetos, desejos, pulsões e sombras — além das Casas 5 e 7, que falam da paixão e das relações de parceria. Também observamos como os planetas do mapa de um se comunicam com os planetas do outro. É uma dança, uma conversa de almas.

Mas já que hoje é Dia dos Namorados, que tal olhar com carinho para o jeito de amar de cada signo?

Áries

O amor, para quem é de Áries, é uma missão — e ele(a) vai lutar com toda a alma por quem ama. Regido por Marte, o deus da guerra, o espírito ariano é combativo, corajoso, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio. Age com nobreza, como um cavaleiro que protege os seus. É cortês, leal, apaixonado — mas ama o movimento, o fogo da conquista, o arrepio do novo.

A verdade é que Áries se anima com o jogo da sedução, com o sabor da vitória amorosa. O problema é que, depois que conquista, pode perder o interesse. Não por maldade — mas porque sua natureza é inquieta, sempre em busca da próxima aventura. Sabe quando o animal é apreendido? O caçador já parte para a próxima caçada. O jovem guerreiro ariano e a ariana de espírito nobre sempre vão lutar por quem amam.

Por trás da armadura, no entanto, há um coração puro, que se magoa fácil se for acusado de egoísta ou egocêntrico. Porque quem ama com esse ímpeto, acredita no melhor. E para os arianos e arianas, talvez o maior desafio no amor não seja conquistar o outro — mas continuar lutando por si mesmo todos os dias.

Touro

Touro é regido por Vênus, deusa do amor e dos prazeres — e leva isso a sério. Quem ama um taurino ou uma taurina precisa saber: o amor aqui é vivido com o corpo inteiro, com todos os sentidos. O amor está presente nos gestos, no toque, na rotina, na comida feita com afeto, no silêncio…

Touro não se apressa. Antes de se entregar, observa, sente, confia. Mas quando se entrega… ah, é para durar. Porque esse signo não quer amores passageiros — quer constância, segurança e prazer. Compra o pão, faz o café, segura a mão, constrói junto. Às vezes é ciumento, sim — não por posse, mas por medo de perder o que lhe é valioso.

Touro é um animal extremamente masculino — mas o signo é feminino. É refinado, é simples e fiel. Jamais traia um taurino. Se ele ama, oferece tudo de melhor que tem. E dificilmente desiste. Ele sabe, espera. Espera. Espera. Espera. Leva a sério o que foi prometido. A mulher taurina é Mãe Terra: fértil, firme, generosa. Mas não mude de ideia com facilidade perto dela — porque ela vai levar tudo ao pé da letra.

Gêmeos

Dizem que o geminiano trai, muda de ideia, paquera demais. Eles são constantemente acusados de serem superficiais, frívolos e volúveis. Mas essa é uma leitura rasa — e, pra falar a verdade, um tanto injusta. Gêmeos é a borboleta do Zodíaco, sim. Mas isso não significa falta de profundidade. Significa leveza, movimento, liberdade e fascínio pelas possibilidades.

Regido por Mercúrio, aquele que leva mensagens entre mundos, Gêmeos conhece todas as ruas, atalhos e passagens da vida. Seduz com as palavras. E também se apaixona por elas. É curioso, inquieto, bisbilhoteiro. Quer saber tudo e vai fuçar seu WhatsApp, sim. Não por maldade — mas porque adora descobrir. E o silêncio o desespera. Nunca mande um geminiano calar a boca. Nunca se cale por muito tempo com ele. Ele precisa de troca, novidade, movimento.

Às vezes, se desinteressa sem explicação. Às vezes, fica confuso com os próprios sentimentos. É que ele enxerga mil versões do mesmo amor. E não sabe qual escolher. A mulher geminiana é fascinante e confusa. Tentar defini-la é como tentar prender o vento. Apenas admire a borboleta por sua beleza — e deixe que ela voe. Se ela voltar, é porque quis. E se ficar, é porque escolheu você entre todos os mundos possíveis.

Câncer

Para os cancerianos, o amor é acolhimento, segurança, é gentileza, memória e vínculo com a figura materna. Amar, para Câncer, é cuidar. É construir um ninho onde o outro possa repousar sem medo. O amor mora onde há colo, comida quente, toque delicado e uma escuta atenta. O canceriano promete lealdade — e cumpre.

Ele vai fazer de tudo para preservar o que chama de “casa”. Não apenas o lugar físico, mas o lar simbólico: as trocas sinceras, a intimidade protegida, o sentimento de pertencimento. Romântico e protetor, pode até parecer dramático… Se você ama um canceriano, lembre-se: para ele, o amor é raiz e também abrigo.

Regido pela Lua — que tem suas fases — Câncer também tem as suas. De uma hora para outra, o humor pode mudar, as marés internas se agitam, e o que era certeza vira silêncio ou introspecção. Para o homem de Câncer, quase tudo remete à mãe. Já a mulher de Câncer é a eterna mãe ou a eterna criança. Tem a necessidade de criar, de nutrir — mas também de receber cuidados e proteção. A mulher canceriana é como uma ostra: leva metade da vida elaborando sua pérola — sua sabedoria sobre o mundo, sobre os vínculos, sobre o amor.

Leão

Leão é o signo do amor, mas não de qualquer amor — falo do amor com holofotes, palco, aplausos e emoção. O amor que precisa ser provado. Precisa ser uma experiência digna de espetáculo. Se for simples demais, morno demais, discreto demais… não basta. O leonino quer um amor que se veja de longe. Quer romantismo, presentes, generosidade. Não é qualquer mimo: são presentes marcantes, carregados de intenção e significado.

Leão ama com o coração inteiro — e espera ser amado da mesma forma. Se você ama um leonino, trate-o como um rei. Ele é leal, orgulhoso, intenso. Gosta de dar conselhos, mas nem sempre quer ouvi-los. Quer ser admirado — e vai fazer com que você se sinta valorizado também.

O homem de Leão exalta a feminilidade da parceira. Mas pode se magoar se for traído por alguém mais pragmática, de signo de Terra. No fundo, tudo o que ele quer é reciprocidade. E a mulher de Leão… Ah, ela não é meiga nem suave. Ela é a rainha — e espera ser tratada como tal. Quer espaço para expressar sua criatividade, sua força, seu brilho. Pode ser competitiva, intensa, orgulhosa. Mas também é devotada e constante, quando bem tratada. Nunca leve uma leonina no papo. Ela tem garras, é valente e não evita uma boa cena. Se você acha que vai dominá-la, pense de novo. Com ela, o amor é fogo e lealdade. Mas só permanece quem a faz sentir única.

Virgem

Virgem leva tempo para esquentar. É que o caos assusta. A bagunça emocional, o improviso, os jogos de paixão — tudo isso deixa o virginiano em alerta. Ele precisa de segurança, de definição, de algo que faça sentido. Vai observar. Analisar. Escrever um laudo técnico — só depois, talvez, se permitir sentir.

Amor à primeira vista? Pouco provável. Antes, ele vai querer saber se pode te levar a sério. Não é que falte emoção — é que ele não quer se ferir. Nem se iludir. Virgem veio ao mundo com os pés no chão. E embora muitas vezes reprima a própria alegria, no amor, está aqui para aprender a brincar.

O homem de Virgem apaixonado quer ser útil, necessário, presente. É o melhor ouvinte do Zodíaco — atento, prático, confiável. Pode até ser o marido perfeito… se você não se importar com um pouco de crítica construtiva de vez em quando. A mulher de Virgem, por outro lado, pode parecer fria. Ou até desapegada. Às vezes prefere a solidão. Mas nunca quebra a confiança — e nunca deixa de observar. Ela vai reparar no colarinho da sua camisa, na sua barba, no corte de cabelo, no que você não diz. Para ela, todas as respostas estão nos detalhes. Nunca vai te adorar cegamente. Mas é capaz de te amar pelos seus defeitos. E se te amar, vai querer organizar seu caos. Não por controle — mas por cuidado. Porque amar, para Virgem, é tornar o mundo um pouco mais habitável.

Libra

Libra é o signo do amor — regido por Vênus, planeta da beleza, dos afetos e do desejo de união. Tudo em Libra pulsa em direção ao outro. O libriano não quer viver sozinho. Quer harmonia, companhia, um mundo em que as trocas sejam doces e justas. A vida de Libra é feita de relacionamentos. É nas conexões que suas melhores qualidades aparecem. É no espelho do outro que ele se reconhece.

O libriano sabe tudo sobre o amor. Tem bom gosto, charme e uma vaidade discreta, porém presente. Não vai sair com qualquer camisa — vai escolher com cuidado. Vai notar como você está vestida. Vai reparar no perfume, na leveza, no tom de voz. É sensível à beleza e se encanta pelas mulheres que sabem realçar sua feminilidade com graça e confiança. O homem de Libra gosta de estar acompanhado. Sonha com um par, com um jantar à luz de velas, com uma trilha sonora suave e um restaurante elegante. É um romântico clássico — daqueles que ainda levam flores. A mulher libriana tem diplomacia, elegância e um senso apurado de justiça. Por mais racional que possa parecer, no fundo, ela quer uma rosa. Um elogio. Ela quer beleza. Quer gentileza. Quer que o amor seja leve, bonito e recíproco.

Escorpião

Ou é, ou não é. Escorpião não vive em cima do muro — ele mergulha ou abandona. É silêncio denso numa sala fria. É o olhar que arde sem dizer palavra. É sensualidade, erotismo, paixão — mas, acima de tudo, é profundidade. Claro que ele vai tentar manter o controle. E com ele, vêm o ciúme, a posse, o jogo psicológico.

Escorpião precisa sentir que tem o domínio da situação — do contrário, se afasta, fecha o coração, guarda mágoas. Pedir desculpas é difícil. Esquecer a raiva, mais ainda. Mas não tenha medo dele. Se estiver ao seu lado, estará por inteiro. Porque não existe meio termo.

O homem de Escorpião é charmoso e magnético. Difícil de conviver? Talvez. Mas não tente entendê-lo. Apenas goste dele — e muito. Ele respeita a mulher forte, sim. Mas, no fundo, precisa sentir que é necessário. É um amante devoto, protetor e visceral. Só não o provoque em vão. A mulher de Escorpião é pura intensidade. Possessiva, profunda, um mistério que arde devagar. Ela não ama pela metade — e não suporta ser subestimada. Se for traída, não vai chorar em silêncio. Vai devolver na mesma moeda. Não por rancor — mas para ensinar uma lição.

Se você quer algo leve, procure outro signo. Com Escorpião, o amor é um ritual sagrado. Ou é alma, ou não é nada.

Sagitário

O amor sagitariano é um amor em expansão. Um amor aventureiro. Ele ama todas as possibilidades, todos os caminhos, todas as versões do amanhã. Pode até dizer que Sagitário não é um bom partido — mas isso depende do que você está buscando. Se é rotina, previsibilidade e controle... talvez não. Mas se é liberdade, movimento e alma — ah, aí sim Sagitário é movido pela necessidade de ir atrás. Atrás de conhecimento, de verdade, de um amor que acenda o fogo do espírito. Não se entrega apertando um botão. Ele se doa ao que pode ser explorado, descoberto, vivido intensamente.

O homem de Sagitário quer te levar para longe — fisicamente ou mentalmente. Quer conversar por horas sobre o sentido da vida, filosofar na varanda, sonhar com viagens. A vida intelectual o move. Mas cuidado: ele não vai gostar se você tentar ser maternal. Ele precisa de parceria, não de proteção.

A mulher de Sagitário é exploradora, alpinista, viajante. Tem fome de experiências, sede de vida. Não se casa facilmente — porque antes de se entregar, precisa acreditar. Acreditar no amor, no caminho, em si mesma. Ela é honesta, direta, cheia de opiniões — e vai expressá-las todas. Tem convicções fortes e uma fé ainda maior. Apaixonada pela vida, a sagitariana é aquela que discute, aprende, ensina, ri alto. E mesmo quando tudo parece incerto, carrega um otimismo que contagia. Com ela, amar é caminhar sob um céu aberto — com espaço para crescer, mudar e voar.

Capricórnio

Vamos falar da cabra capricorniana. Mas repare bem: chamamos de cabra, mas a cauda é de peixe. Ela quer escalar montanhas — e escala. Mas possui uma cauda, pronta para se jogar no mar das emoções, só que leva um tempo para amadurecer emocionalmente. Às vezes não sabe o que fazer com tanto sentimento.

Relacionar-se com um capricorniano não é fácil. Existe uma armadura. Um esforço constante. E por mais que ele ame, esse amor fica escondido em algum lugar dentro dele. Não espere grandes demonstrações públicas de afeto. Ele pode até expressar… entre quatro paredes.

Nunca fira o orgulho de um capricorniano. Ele dificilmente vai esquecer — e o perdão pode demorar a vir. Capricórnio jamais aceitará a posição de submissão ou inferioridade. Na mente dele, o vencedor é ele.

O homem de Capricórnio costuma ser tradicional. Tem um lado paternal: é o provedor, o protetor. Se ele disser: “Pode deixar que eu tomo conta” — ele vai tomar conta. Mas aceite que a carreira virá em primeiro lugar. Para algumas, será o companheiro ideal. Para outras, um desastre absoluto — depende do que se busca. Já a mulher de Capricórnio… é envolvente. Tem uma delicadeza que parece frágil, mas esconde uma força ancestral. Ela aprendeu cedo a se sustentar com os próprios pés. Tornou-se o pai de si mesma. É sábia, autodisciplinada e realista. Deixe que ela dirija. Ela sabe onde pisa — e vai longe.

Aquário

Aquário é amor — mas é um amor mais amplo. É fraternidade, é humanidade, é visão de futuro. E caso um aquariano te odeie, não se preocupe: ele não vai tramar nada contra você. Ele é íntegro. Ético. O verdadeiro ser humano. Só não espere muita sensibilidade. Aquarianos ficam desconcertados diante das emoções.

Já ouvi histórias de mulheres aquarianas que sentem vergonha de chorar. Sensibilidade existe, mas sob controle. Orgulho? Também. O aquariano termina o namoro e diz: “Estou bem, obrigada. Só um pouco cansado.” Eles têm uma causa. E não podem perder muito tempo com questões emocionais. A vulnerabilidade os assusta. Emoções demais soam como fraqueza.

O homem de Aquário é um pensador, um sonhador, um cientista do abstrato. Mas quando o assunto é amor… parece que estão atentando contra a liberdade dele. Ele vai se recusar a discutir sentimentos. Vai dizer que você está sendo “emocional demais”. É o tipo que ama com a mente — e com o tempo, talvez, também com o coração. A mulher de Aquário é força, independência e originalidade. Seu sentimento é contínuo, mas contido. Ela até reconhece o que sente — mas segura. Observa. É teimosa, livre, inteligente. E, se você tem medo de mulheres inteligentes, melhor se afastar. Ela não vai se sacrificar por você. Só por um grupo. Uma causa. Um ideal. Ela não será sua companheira devotada e silenciosa.

Peixes

Peixes, como último signo do zodíaco, carrega um pouco de cada um. É o signo da fusão, do êxtase, da entrega total. Peixes é amor em estado puro — amor a Deus, amor ao próximo, amor a uma causa, amor ao que não se entende com palavras. Ele se interessa por todo mundo, se encanta com facilidade. É atraído por pessoas, ideias, atmosferas. Mas, ao mesmo tempo, há um desprendimento.

Peixes pode até ser fiel, mas sua imaginação jamais será. Sua mente vagueia, flutua, ama em silêncio, cria romances no plano sutil. Às vezes, vive um namoro que se comunica por telepatia. Um amor que nem precisa de palavras — só de vibração. O homem de Peixes costuma se encantar por mulheres fortes. Ele quer ser compreendido, acolhido, salvo. A paixão aqui não é apenas física — é espiritual, dionisíaca, quase mística. É êxtase. É dissolução.

A mulher pisciana é delicada, espiritualizada, muitas vezes, mediúnica. Capta tudo que está ao redor — até o que não se diz. Pode pedir conselhos, mas não vai seguir. Porque lá no fundo, ela tem uma estranha necessidade de sofrer. De se sacrificar por amor. É como se, no conflito, sua alma se purificasse. O amor pisciano é uma folha em branco.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.