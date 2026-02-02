Diário do Nordeste
Shawn Mendes retorna ao Brasil e desembarca no Rio

Cantor chegou à capital fluminense nesta segunda-feira (2).

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de Shawn Mendes, flagrado desembarcando no Rio de Janeiro.
Legenda: Shawn Mendes foi flagrado desembarcando no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução/X.

Shawn Mendes voltou a pisar em solo brasileiro. O cantor canadense desembarcou na manhã desta segunda-feira (2) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e rapidamente chamou atenção de fãs e curiosos que estavam no local.

Bruna Marquezine também está na cidade. A atriz foi vista no domingo (1º) em um almoço descontraído com amigos na Gávea, na zona sul carioca, o que reforçou a curiosidade em torno da presença dos dois no mesmo destino.

No exterior, Bruna costuma ser apresentada pela mídia como a “namorada brasileira” de Shawn Mendes. Em janeiro, ela esteve em Los Angeles e se hospedou na casa do cantor, o que alimentou ainda mais os rumores sobre o relacionamento.

Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

teaser image
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

Os dois vêm sendo flagrados juntos desde novembro do ano passado. Na ocasião, Shawn esteve no Brasil para compromissos ligados à COP 30, em Belém, seguiu para Salvador, onde passou um período na casa de Ivete Sangalo, e depois foi visto ao lado de Bruna pela primeira vez durante um show de Dua Lipa, em São Paulo. O casal ainda escolheu São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para celebrar a virada do ano.


