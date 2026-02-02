Shawn Mendes retorna ao Brasil e desembarca no Rio

Shawn Mendes voltou a pisar em solo brasileiro. O cantor canadense desembarcou na manhã desta segunda-feira (2) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e rapidamente chamou atenção de fãs e curiosos que estavam no local.

Bruna Marquezine também está na cidade. A atriz foi vista no domingo (1º) em um almoço descontraído com amigos na Gávea, na zona sul carioca, o que reforçou a curiosidade em torno da presença dos dois no mesmo destino.

No exterior, Bruna costuma ser apresentada pela mídia como a “namorada brasileira” de Shawn Mendes. Em janeiro, ela esteve em Los Angeles e se hospedou na casa do cantor, o que alimentou ainda mais os rumores sobre o relacionamento.

Os dois vêm sendo flagrados juntos desde novembro do ano passado. Na ocasião, Shawn esteve no Brasil para compromissos ligados à COP 30, em Belém, seguiu para Salvador, onde passou um período na casa de Ivete Sangalo, e depois foi visto ao lado de Bruna pela primeira vez durante um show de Dua Lipa, em São Paulo. O casal ainda escolheu São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para celebrar a virada do ano.