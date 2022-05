Sexta-feira 13: veja lista filmes de terror para assistir hoje

Fantasmas, possessões, bonecas assassinas, casas amaldiçoadas e entidades. São muitas as assombrações retratadas em filmes e séries de terror que já ocupam o imaginário dos amantes de cinema. Nesta "Sexta-feira 13", o Diário do Nordeste separou produções de terror para aproveitar a data.

A lista ainda inclui a sugestão de três séries disponíveis em serviços de streaming para quem busca produções mais longas que incluem mistério.

Filmes de Terror

Espíritos: A Entidade (2012)

Para quem gosta de filmes de terror que abordam a temática de espíritos, o filme "A Entidade" (2012) pode ser uma boa escolha. Isso porque a produção aborda a existência de uma entidade maligna que se fortalece a medida que é vista e lembrada.

Então, quando um autor de romances criminais descobre uma caixa, deixada no sotão de sua nova casa, com filmagens antigas de crimes, ele decide investigar. Porém, a medida que se aprofunda na apuração, passa a se tornar alvo desse ser.

Apesar de não ser propriamente um "espírito", a entidade movimenta certos objetos dentro da casa de modo inexplicável e aterroriza a família. (Disponível na Globoplay).

Dentre outros filmes que também abordam espíritos, tem:

O Orfanato (2007): filme espanhol que conta a história de Laura, uma mulher que volta para sua casa de infância, um orfanato. Após o desaparecimento de seu filho, passa a escutar vozes misteriosas pela noite (Disponível na Netflix);

filme espanhol que conta a história de Laura, uma mulher que volta para sua casa de infância, um orfanato. Após o desaparecimento de seu filho, passa a escutar vozes misteriosas pela noite (Disponível na Netflix); Os Outros (2001): a película aborda a espera de Grace pelo marido durante a 2ª guerra mundial. Em uma ilha deserta, a mulher e os filhos percebem acontecimentos estranhos no cômodo da casa que estão;

Bonecos amaldiçoados: Annabelle (2014)

Já pensando os filmes que contam narrativas de bonecos amaldiçoados, a produção estadunidense "Annabelle" (2014) talvez seja uma das maiores referências, na qual conta a história da boneca ruiva e assustadores olhos azuis.

O longa trata sobre esse casal que está prestes a ter o primeiro filho. Após o marido, John Form comprar uma boneca vintage, a casa de ambos é invadida por uma seita satânica que invocam um demônio e colocam dentro do brinquedo. Assim, Annabelle se torna receptora de uma entidade do mal (Disponível na HBO Max).

Dentre outros filmes nessa mesma temática, tem:

Boneco do Mal (2016): Produção conta a história de uma babá estadunidense contratada para cuidar de um boneco de tamanho real. No entanto, após burlar algumas regras de cuidado, passa a ser assombrada e teme que o objeto esteja vivo (Disponível na HBO Max);

Produção conta a história de uma babá estadunidense contratada para cuidar de um boneco de tamanho real. No entanto, após burlar algumas regras de cuidado, passa a ser assombrada e teme que o objeto esteja vivo (Disponível na HBO Max); A Maldição de Chucky (2013): Filme conta a história de uma família assombrado por um curioso boneco ruivo que chegou pelos correios. Situações estranhas passam a ocorrer após o suicídio da mãe de Nica e a visita da irmã, Barb (Disponível na Netflix).

Possessão: Hereditário (2018)

O que acontece quando se envolve com entidades malignas e possessões? A família Graham passa a questionar ocorrências estranhas após a morte da matriarca. Uma presença pesada ronda os membros restantes, que começam a enfrentar situações de horror, cada um a sua maneira. Parece difícil escapar do destino herdado.

Essa é a história do filme "Hereditário" (2018), dirigido por Ari Aster, que conta com a participação de atores mais conhecidos como Toni Collette e Alex Wolff (Disponível na HBO Max).

Outras produções que representam a possessão, são:

O Exorcismo de Emily Rose (2005): Após sair de casa e ir para a universidade, Emily Rose passa a sofrer com alucinações e surtos. Um padre suspeita de possessão e, ao sugerir uma sessão de exorcismo, a católica praticante precisa enfrentar aquilo que habita dentro de si (Disponível na Netflix);

Após sair de casa e ir para a universidade, Emily Rose passa a sofrer com alucinações e surtos. Um padre suspeita de possessão e, ao sugerir uma sessão de exorcismo, a católica praticante precisa enfrentar aquilo que habita dentro de si (Disponível na Netflix); Invocação do Mal 2 (2016): Especialistas em demonologia se mudam para o norte de Londres a fim de ajudam uma mãe solteira, que cria quatro filhos, assombrada por espíritos malignos (Disponível na HBO Max).

Séries de terror

A Maldição da Residência Hill (2018)

A "Maldição da Residência Hill" (2018) conta a história da família Crain e de como cinco irmãos são assombrados pela morte da mãe, no verão de 1992. Assim, a narrativa intercala cenas do passado e do presente, mostrando as crianças Steven, Shirley, Theodora, e os gêmeos Luke e Eleanor, na década de 90.

Gradualmente, a série apresenta os acontecimentos sobrenaturais vividos por cada um deles e evidencia detalhes da misteriosa morte da matriarca Olivia (Disponível na Netflix).

O Mundo Sombrio de Sabrina (2018)

A série de quatro temporadas "O Mundo Sombrio de Sabrina" (2018) conta a história de uma jovem bruxa que é metade mortal e metade mágica. Em meio a essa dupla natureza, deve lutar contra forças malignas que ameaçam sua família, enquanto precisa aprender a usar os próprios poderes (Disponível na Netflix).

Fresh (2022)

A recente série "Fresh" (2022) aborda principalmente um terror psicológico ao contar a história de Noa, uma jovem mulher em busca de um relacionamento. Em meio a uma série de frustrantes encontros, conhece Steve. Apesar de inicialmente parecer charmoso e perfeito, o rapaz começa a deixar escapar partes perigosas de sua personalidade. (Disponível na Star+).