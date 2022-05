Ncuti Gatwa é escolhido para substituir Jodie Whittaker em Doctor Who

A BBC oficializou, neste domingo (8), que o substituto de Jodie Whittaker na série britânica de ficção científica "Doctor Who" será Ncuti Gatwa. O escocês de 29 anos é o primeiro ator negro escolhido para desempenhar esse papel.

Ncuti Gatwa

Gatwa é reconhecido pelo grande público por sua atuação como Eric Effiong em "Sex Education", da Netflix. O artista recebeu o prêmio de Melhor Ator no BAFTA escocês em 2020, além de inúmeras indicações, como Melhor Performance Masculina em uma comédia.

Após a divulgação do comunicado da BBC, o ator se disse "profundamente honrado, animado e um pouco assustado" com a oportunidade de interpretar o novo doutor.

“Este papel e show significa muito para muitos ao redor do mundo, incluindo eu, e cada um dos meus antecessores incrivelmente talentosos lidou com essa responsabilidade e privilégio únicos com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo”, afirmou.

Doctor Who

A 14ª temporada de ‘Doctor Who‘ irá estrear em novembro deste ano em celebração ao 60º aniversário da série, com Russell T. Davies voltando à função de produtor principal.