Pepita e o esposo Kayque Nogueira adotam menino de 5 meses; veja fotos

A cantora Pepita anunciou, neste sábado (7), a adoção do seu primeiro filho Lucca Antonio, de 5 meses, junto do marido Kayque Nogueira. Nas imagens postadas no seu perfil do Instagram, em véspera do Dia das Mães, a artista aparece com Lucca no colo ao lado do pai.

"Prometemos te dar todo o amor do mundo... Bem vindo meu filho, Lucca Antonio", escreveu o casal.

Sonho de longo tempo

De acordo com a revista Marie Claire, a adoção de Lucca Antonio aconteceu ainda no final do ano passado, no dia 30 de novembro. Pepita conta que ficou 2 anos e 5 meses na fila de adoção.

"Toda vez que eu me encontrava com as assistentes sociais e psicólogas eu via uma torcida muito grande delas em me ver como mãe", relata.

Além disso, a cantora admite que o maior desafio em relação à maternidade foi o questionamento feito a si mesma se estava sendo uma boa mãe ou não.

"Hoje eu, Priscila, sei quando é um choro de dor, de manha, de fome ou de soninho. É muito surreal, mas você vai sentindo. Toda vez que olho meu filho me emociono muito por ele ter me escolhido", afirma.