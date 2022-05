Influenciadora Pâmella Holanda volta a rebater acusações de homofobia após denúncia de ex-assessor

A influenciadora Pâmella Holanda, acusada recentemente pelo ex-assessor de homofobia e assédio moral, voltou a utilizar as redes sociais para rebater as alegações. No Instagram, em uma série de vídeos e imagens, a ex-mulher de DJ Ivis reproduziu áudios completos das conversas que manteve com Patric Reis.

"Eu decidi, apesar de quem realmente estar comigo, dando suporte e aconselhando, minha assessora Bia, minha advogada Dra. Priscila, minha mãe, minha irmã, e todas as pessoas ao meu redor que sabem de toda a verdade, quem trabalha na minha casa, quem de certa forma sabia do caráter e índole de tal pessoa e sempre me alertou, e eu sempre dei chance", escreveu ela ao informar que havia decidido divulgar o conteúdo da conversa com o ex-assessor.

Assessor denunciou caso à Polícia

No início desta semana, Patric Reis veio a público nas redes sociais divulgar uma série de troca de mensagens com a influenciadora, nas quais chegou a afirmar que passou por condições difíceis de trabalho, além de ter sofrido com homofobia. Ele chegou a registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Por conta disso, ele teria pedido demissão do trabalho junto dela em dezembro de 2021 e, agora, resolveu denunciar o caso à polícia. Como base, Patric tem utilizado áudios em que Pâmella pode ser ouvida exaltada após a quebra de um equipamento de trabalho.

Foto: reprodução/Instagram

"Não foi e nem está sendo fácil trazer isso a público, pois compreendo que estou denunciando alguém por crimes graves e que poderão gerar consequências sérias para a minha vida pessoal e profissional", escreveu ele em posicionamento.

Neste sábado (7), Pâmella voltou a dizer que Patric trouxe prejuízos, tanto no trabalho como na vida pessoal, e questionou o fato de o rapaz não ter divulgado o conteúdo completo das conversas que manteve com ela. "Estou cansada de só levar porrada, de ser julgada, de ser feita de besta até dentro da minha casa. Essa pessoa só me trouxe prejuízos em todas as esferas", escreveu.

Conversas divulgadas

Nos Stories, Pâmella divulgou uma conversa que teve com Patric em fevereiro, quando não estava trabalhando mais com ele. Segundo ela, o rapaz tentou uma nova aproximação, mas foi bloqueado por ela.

Foto: reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o relato da influenciadora, Patric chegou a pedir por uma nova oportunidade de emprego pessoalmente, mas foi informado que não seria aceito na agência que atende Pâmella. "Eu apenas disse: 'você já é queimado com o pessoal lá, eles não vão querer'. Como não quiseram", disse.

Sobre a acusação de homofobia, Pâmella voltou a assumir os termos utilizados em áudio, mas pontuou que a fala se trata de um machismo estrutural por ser reproduzida em ditados comuns no Nordeste. Para ela, se fosse verídico, ele não teria pedido para retornar à parceria.