Pâmella Holanda diz estar tomando 'providências jurídicas' após denúncias de ex-assessor

A influenciadora Pâmella Holanda usou as redes sociais para se manifestar sobre as denúncias feitas contra ela pelo seu ex-assessor de imprensa, Patric Reis, que a acusou de homofobia e assédio moral. Segundo ele, Pâmella teria criado um ambiente de trabalho insalubre, algo que o motivou a pedir demissão no fim de 2021 e, agora, denunciar o caso à polícia.

Ainda na segunda-feira (2), Patric usou o perfil pessoal no Instagram para divulgar uma série de áudios que teriam sido gravados por Pamella, nos quais, ele aponta, o assédio e a homofobia ficam claros.

"Não foi e nem está sendo fácil trazer isso a público, pois compreendo que estou denunciando alguém por crimes graves e que poderão gerar consequências sérias para a minha vida pessoal e profissional", escreveu ele em posicionamento.

Na manhã desta terça-feira (3), Pamella divulgou uma nota dos advogados para falar sobre o caso: "Estão sendo adotadas todas as providências jurídicas, tanto de cunho penal como civil, em relação às graves acusações que demonstraremos ser inverídicas e colocadas deliberadamente fora de contexto", disse a influenciadora, que também apontou que o caso será tratado judicialmente.

Áudios e acusação

Em um dos áudios divulgados por Patric, é possível ouvir Pamella exaltada por conta de um equipamento de trabalho. A irritação teria ocorrido após o empréstimo do mesmo objeto por Patric a outras influenciadoras.

"Trabalha direito, faz as coisas direito. Deixa de mi-mi-mi, deixa de drama. Eu sei que tu é gay e tudo mais, mas tenha postura de homem, Patric. Porque isso aqui não dá, não dá. As minhas coisas não é igual p******* de ra*****a não, macho, para tá em toda mão não", afirma Pamella na gravação.

Após assumir a autoria dos áudios, em vídeos publicados no Instagram, a influenciadora revelou que as mensagens foram retiradas de contexto.

Em relação à acusação de homofobia, Patric pontuou que Pamella usou a palavra "veado" com ele diversas vezes, todas de forma pejorativa.

Em outro dos áudios enviados por aplicativo de mensagens, ela chama o ex-assessor de 'gay', pedindo que ele 'honre o que tem no meio das pernas'. As ofensas, registrou Patric em Boletim de Ocorrência, sempre citavam a orientação sexual dele, na maioria das vezes em meio a atitudes alteradas por parte de Pamella.

Pedido de demissão

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Patric contou que a decisão de deixar o emprego ao lado de Pamella foi tomada em dezembro do ano passado. "Eu já tinha conversado sobre sair, mas eu não tinha mais vontade, mais força ou ânimo para falar sobre isso com ela. Cheguei a pedir a Deus que me desse forças para fazer isso", pontuou.

Após sair do trabalho e deixar a agência que atendia a influenciadora, Patric explica que ainda chegou a ter um contato mínimo com ela, mas logo foi bloqueado por buscar emprego com personalidades que não eram amigas de Pamella. "Ela ficou desequilibrada", alega.

Até então, segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), os nomes dos envolvidos no caso não foram encontrados registrados no sistema de busca processual. "O motivo pode ser pelo fato da denúncia, que teria sido feita, não ter se tornado ainda um processo ou pelo sigilo processual", informou o órgão.