Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (7)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (7), exibirá o filme "Corina, uma babá perfeita", um filme do gênero comédia dramática, dirigido por Jessie Nelson.

O longa-metragem irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do Jornal Hoje.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje

Em Corina, Uma Babá Perfeita, Manny Singer (Ray Liotta), um compositor de jingles de uma agência de propaganda, fica viúvo e tendo de cuidar de Molly (Tina Majorino), sua filha de sete anos. Manny precisa desesperadamente de uma babá, com isso entrevista vários candidatos e rejeita todos até encontrar Corina Washington (Whoopi Goldberg), que se formou recentemente mas não consegue arrumar nenhum trabalho por ser negra.

A primeira grande tarefa de Corina é se comunicar com Molly, que decidiu parar de falar. Além disto Manny parece estar confuso na maioria do tempo, o que o faz fumar em demasia. Corina também fuma e isto faz os adultos terem uma cumplicidade por este hábito, o que deixa Molly apavorada, por ver sempre na televisão depoimentos sobre os perigos do fumo.

Manny e Corina também discutem jazz, pois ela sonhava em ser uma crítica musical. Gradativamente Corina ganha a confiança da menina e logo ela está falando novamente. Molly secretamente deseja que Corina se case com seu pai e fique morando na casa o tempo todo, apesar da irmã de Corina, a mãe de Manny e uma vizinha curiosa desaprovarem um romance inter-racial.

Confira o trailer de 'Corina, uma babá perfeita'

Ficha técnica

Data de lançamento: 21 de setembro de 1995

Duração: 1h45

Gênero: Comédia dramática No cinema / 1h 45min / Comédia dramática

/ 1h 45min / Comédia dramática Direção: Jessie Nelson

Roteiro: Jessie Nelson

Elenco: Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Tina Majorino

Título original: 'Corrina, Corrina'