Sex Pistols cancela participação no The Town por conta de acidente; Bad Religion é anunciado
Em paralelo ao comunicado da Sex Pistols, a banda Bad Religion confirmou que será umas das atrações do The Town
A Sex Pistols, banda inglesa formada em 1975, cancelou sua participação no The Town 2025. Segundo comunicado oficial do grupo, nesta terça-feira (2), a motivação seria a quebra de pulso de um dos integrantes.
“Lamentamos anunciar que Steve Jones quebrou o pulso. Como resultado, todas as apresentações na América do Norte e do Sul foram adiadas e serão remarcadas quando ele estiver totalmente recuperado”, informou a nota.
O comunicado foi publicado nos stories do Instagram do próprio Steve Jones, guitarrista, cantor e ator. O grupo se apresentaria no dia 7 de setembro.
A banda é considerada uma das precursoras do movimento punk no Reino Unido. A Sex Pistols voltou a se reunir no segundo semestre deste ano depois de 16 anos. Na Inglaterra, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook se apresentaram com um novo vocalista, o cantor Frank Carter.
Veja também
Bad Religion no The Town
Em paralelo ao comunicado da Sex Pistols, a banda estadunidense de punk rock Bad Religion confirmou, também nesta terça-feira (2), que será umas das atrações do The Town deste ano.
“São Paulo! Estamos muito felizes em nos juntar ao lineup do festival The Town! Estamos substituindo nossos amigos Sex Pistols. Green Day e Iggy Pop também estarão lá, no dia 7 de setembro”, informou o grupo em publicação no Instagram.
Line Up The Town 2025
O espetáculo desse ano será realizado nos dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro. A Line Up conta com artistas internacional e nacionais. Confira a lista completa para cada palco:
6 de setembro
SKYLINE
- Travis Scott
- Don Toliver
- Burna Boy
- Filipe Ret
THE ONE
- Ms Lauryn Hill convida Yg Marley E Zion Marley
- Matuê
- Mc Cabelinho
- Karol Conka convida Ajuliacosta e Ebony
FACTORY
- Teto
- Wiu
- Borges
- Budah
PALCO QUEBRADA
- Mc Hariel convida Mc Marks
- Tasha & Tracie
- Batalha da Aldeia
- Superliga The Town
SÃO PAULO SQUARE
- Stacey Ryan
- Joabe Reis
- The Square Big Band com Tony Gordon
- The Square Big Band
THE TOWER
- Victor Lou & Gbr
7 de setembro
SKYLINE
- Green Day
- Bad Religion
- Bruce Dickinson
- Capital Inicial
THE ONE
- Iggy Pop
- Pitty
- CPM 22
- Supla & Inocentes
FACTORY
- Tihuana
- Karina Buhr
- Ready To Be Hated
- The Mönic convida Raidol
PALCO QUEBRADA
- Black Pantera
- Punho de Mahin & Mc Taya
- Batalha da Aldeia
- Superliga The Town
SÃO PAULO SQUARE
- Kamasi Washington
- Orquestra Mundana Refugi
- The Square Big Band com Clariana
- The Square Big Band
THE TOWER
- Cat Dealers
12 de setembro
SKYLINE
- Backstreet Boys
- Jason Derulo
- Ceelo Green
- Jota Quest
THE ONE
- Luísa Sonza
- Pedro Sampaio
- Duda Beat
- Di Ferrero
FACTORY
- Tz da Coronel
- Alee
- Brô Mc's
- Kaê Guajajara
PALCO QUEBRADA
- Kayblack convida Vulgo Fk e Caveirinha
- Duquesa
- Batalha da Aldeia
- Superliga The Town
SÃO PAULO SQUARE
- Snarky Puppy
- Leo Gandelman
- The Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
- The Square Big Band
THE TOWER
- Dubdogz
13 de setembro
SKYLINE
- Mariah Carey
- Ivete Sangalo
- Jessie J
- Natasha Bedingfield
THE ONE
- Lionel Richie
- Gloria Groove
- Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
- Os Garotin convida Melly
FACTORY
- Junior
- Mc Livinho
- Chefin
- Stefanie
PALCO QUEBRADA
- Criolo
- Péricles convida Dexter
- Batalha da Aldeia
- Superliga The Town
SÃO PAULO SQUARE
- Jacob Collier
- Vanessa Moreno
- The Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes
- The Square Big Band
THE TOWER
- Liu
14 de setembro
SKYLINE
- Katy Perry
- Camila Cabello
- J Balvin
- Iza
THE ONE
- Ludmilla
- Dennis convida Tília
- Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
- Jota.Pê convida João Gomes
FACTORY
- Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
- Rachel Reis
- Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
- Felipe Cordeiro
PALCO QUEBRADA
- Belo
- Embaixador do Palco Quebrada
- Orquestra Sinfônica Heliópolis
- Batalha da Aldeia
- Superliga The Town
SÃO PAULO SQUARE
- Jacob Collier
- João Bosco Quarteto
- The Square Big Band com Amanda Maria
- The Square Big Band
THE TOWER
- Anna