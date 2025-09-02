Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Sex Pistols cancela participação no The Town por conta de acidente; Bad Religion é anunciado

Em paralelo ao comunicado da Sex Pistols, a banda Bad Religion confirmou que será umas das atrações do The Town

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com
(Atualizado às 17:27)
Zoeira
Colagem com fotos das bandas Sex Pistols Bad Religion
Legenda: O espetáculo desse ano será realizado nos dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro
Foto: Reprodução / Divulgação / The Town

A Sex Pistols, banda inglesa formada em 1975, cancelou sua participação no The Town 2025. Segundo comunicado oficial do grupo, nesta terça-feira (2), a motivação seria a quebra de pulso de um dos integrantes.

“Lamentamos anunciar que Steve Jones quebrou o pulso. Como resultado, todas as apresentações na América do Norte e do Sul foram adiadas e serão remarcadas quando ele estiver totalmente recuperado”, informou a nota.

O comunicado foi publicado nos stories do Instagram do próprio Steve Jones, guitarrista, cantor e ator. O grupo se apresentaria no dia 7 de setembro.

A banda é considerada uma das precursoras do movimento punk no Reino Unido. A Sex Pistols voltou a se reunir no segundo semestre deste ano depois de 16 anos. Na Inglaterra, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook se apresentaram com um novo vocalista, o cantor Frank Carter.

Bad Religion no The Town

Em paralelo ao comunicado da Sex Pistols, a banda estadunidense de punk rock Bad Religion confirmou, também nesta terça-feira (2), que será umas das atrações do The Town deste ano.

“São Paulo! Estamos muito felizes em nos juntar ao lineup do festival The Town! Estamos substituindo nossos amigos Sex Pistols. Green Day e Iggy Pop também estarão lá, no dia 7 de setembro”, informou o grupo em publicação no Instagram.

Line Up The Town 2025

O espetáculo desse ano será realizado nos dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro. A Line Up conta com artistas internacional e nacionais. Confira a lista completa para cada palco:

6 de setembro

SKYLINE

  • Travis Scott
  • Don Toliver
  • Burna Boy
  • Filipe Ret

THE ONE

  • Ms Lauryn Hill convida Yg Marley E Zion Marley
  • Matuê
  • Mc Cabelinho
  • Karol Conka convida Ajuliacosta e Ebony

FACTORY

  • Teto
  • Wiu
  • Borges
  • Budah

PALCO QUEBRADA

  • Mc Hariel convida Mc Marks
  • Tasha & Tracie
  • Batalha da Aldeia
  • Superliga The Town

SÃO PAULO SQUARE

  • Stacey Ryan
  • Joabe Reis
  • The Square Big Band com Tony Gordon
  • The Square Big Band

THE TOWER

  • Victor Lou & Gbr

7 de setembro

SKYLINE

  • Green Day
  • Bad Religion
  • Bruce Dickinson
  • Capital Inicial

THE ONE

  • Iggy Pop
  • Pitty
  • CPM 22
  • Supla & Inocentes

FACTORY

  • Tihuana
  • Karina Buhr
  • Ready To Be Hated
  • The Mönic convida Raidol

PALCO QUEBRADA

  • Black Pantera
  • Punho de Mahin & Mc Taya
  • Batalha da Aldeia
  • Superliga The Town

SÃO PAULO SQUARE

  • Kamasi Washington
  • Orquestra Mundana Refugi
  • The Square Big Band com Clariana
  • The Square Big Band

THE TOWER

  • Cat Dealers

12 de setembro

SKYLINE

  • Backstreet Boys
  • Jason Derulo
  • Ceelo Green
  • Jota Quest

THE ONE

  • Luísa Sonza
  • Pedro Sampaio
  • Duda Beat
  • Di Ferrero

FACTORY

  • Tz da Coronel
  • Alee
  • Brô Mc's
  • Kaê Guajajara

PALCO QUEBRADA

  • Kayblack convida Vulgo Fk e Caveirinha
  • Duquesa
  • Batalha da Aldeia
  • Superliga The Town

SÃO PAULO SQUARE

  • Snarky Puppy
  • Leo Gandelman
  • The Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • The Square Big Band

THE TOWER

  • Dubdogz

13 de setembro

SKYLINE

  • Mariah Carey
  • Ivete Sangalo
  • Jessie J
  • Natasha Bedingfield

THE ONE

  • Lionel Richie
  • Gloria Groove
  • Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • Os Garotin convida Melly

FACTORY

  • Junior
  • Mc Livinho
  • Chefin
  • Stefanie

PALCO QUEBRADA

  • Criolo
  • Péricles convida Dexter
  • Batalha da Aldeia
  • Superliga The Town

SÃO PAULO SQUARE

  • Jacob Collier
  • Vanessa Moreno
  • The Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes
  • The Square Big Band

THE TOWER

  • Liu

14 de setembro

SKYLINE

  • Katy Perry
  • Camila Cabello
  • J Balvin
  • Iza

THE ONE

  • Ludmilla
  • Dennis convida Tília
  • Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • Jota.Pê convida João Gomes

FACTORY

  • Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
  • Rachel Reis
  • Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • Felipe Cordeiro

PALCO QUEBRADA

  • Belo
  • Embaixador do Palco Quebrada
  • Orquestra Sinfônica Heliópolis
  • Batalha da Aldeia
  • Superliga The Town

SÃO PAULO SQUARE

  • Jacob Collier
  • João Bosco Quarteto
  • The Square Big Band com Amanda Maria
  • The Square Big Band

THE TOWER

  • Anna
