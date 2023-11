Sandy deseja força a Wanessa e Camilla Camargo após desabafo das irmãs

A cantora Sandy, 40, deixou um comentário na publicação de Wanessa Camargo onde a cantora e a irmã, Camila, lamentam os ataques ao pai, Zezé. “Forças, meninas! Vocês sabem da verdade de vocês”, comentou Sandy.

“Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou”, disse Wanessa no vídeo postado na noite desta quarta-feira (8).

“Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família", complementou Wanessa.

“Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos", desabafou Camila Camargo.

Fãs responderam ao comentário de Sandy. "Fácil falar quando tem dois pais perfeitos", disparou um seguidor. "Rainha apoiando rainha, grande atitude sua, Sandy", declarou outro. A comprovação da amizade das duas cantoras é sempre motivo de alegria, já que as carreiras de ambas foram rivalizadas pela mídia desde o começo.

A situação

O portal do jornalista Léo Dias divulgou prints revelando que Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé Di Camargo, mantém um perfil falso chamado “prisciladantas568”, supostamente usado por ela para atacar a ex-mulher dele, Zilu Godoi, que é mãe de Wanessa e Camila.

Após a polêmica, o próprio Zezé confirmou que Graciele tem um perfil fake nas redes sociais. “Estão se aproveitando da situação para pisar nela”, disse o sertanejo ao portal Metrópoles.