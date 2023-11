Valesca Popozuda relembra complicação após lipo: 'quase perdi minha perna'

A cantora Valesca Popozuda, de 45 anos, lamentou a pressão estética que causou a morte da influencer Luana Andrade, 29. “Fazer uma lipo nas pernas e foi A PIOR coisa que eu fiz”, comentou, na última terça-feira (7) no X (ex-Twitter).

Valesca conta que decidiu perder gordura nas pernas porque uma revista a colocaria na capa. “Eu caí na bobeira de me render e quase perdi minha perna, ficou inflamado, tive complicações e não recomendo NUNCA fazerem isso”, disse a funkeira.

“Voltei agora nesse ano a malhar, a me cuidar, mas sem fazer NADA para agradar a ninguém”, finalizou Valesca ao desejar conforto à família da influencer.

Luana Andrade teve uma embolia pulmonar maciça, seguida de intercorrência abrupta respiratória e uma parada cardíaca, após a relação de uma lipoaspiração.

Ex-participante do "Power Couple Brasil" e assistente de palco no SBT, ela se submeteu a uma cirurgia realizada por uma equipe médica particular do Hospital São Luiz do Itaim, na capital paulista, contratada pela família.