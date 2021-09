Sandra de Sá é desmascarada como Girassol no 'The Masked Singer Brasil’

A cantora Sandra de Sá teve a identidade revelada no "The Masked Singer Brasil", nesta terça-feira (21). Nas redes sociais, as especulações com base nas dicas e na voz da personagem Girassol indicavam ser a carioca.

Sandra de Sá teve a identidade relevada após perder o combate final para a personagem Arara. "A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível... O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho", declarou a carioca.

Sandra de Sá Cantora Eu sentia a certeza das pessoas, mas sentia que elas não queriam ter essa certeza, para se surpreenderem.

Em entrevista no "Bate-Papo The Masked Singer Brasil" no Gshow, Sandra de Sá contou que as pessoas tinham tanta certeza sobre ela que isso a fez desconfiar de si.

"No fim, eu só queria me divertir. ainda mais ali por dentro, é muito legal essa parada, muito 007, não fica dentro do carro, ai vem pode sair, pode sair, eu ficava rindo"Sandra de Sá", disse a carioca.