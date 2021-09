Marrone, da dupla com Bruno, é desmascarado como Boi-Bumbá de 'The Masked Singer Brasil'

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, foi desmascarado como o personagem Boi-Bumbá do "The Masked Singer Brasil na noite desta terça-feira (31). Ele foi eliminado após perder duelo contra o Monstro e ir para o confronto final com a Gata Espelhada.

Usuários deram como certo a identidade de Marrone como a figura folclórica após a primeira música da noite cantada por ele, "Evidências". A jurada Simone Mendes, da dupla com Simaria, também deu esse palpite.

VEJA O MOMENTO

Dicas dadas pelo Boi-Bumbá:

Dica 1: Defeito é ser teimoso

Dica 2: Viveu muitos dias de luta e agora vive de glória. É uma lenda urbana, já esteve nas paradas de sucesso e é empreendedor.

Dica 3: “De fazer barba e churrasco, eu entendo”.

Simone inclusive relacionou, inclusive, a dica do empreendedorismo com o fato de que Marrone possui uma restaurante especializado em churrasco.

Mais dois duelos aconteceram no programa desta terça: Monstro x Boi Bumbá e Onça Pintada x Gata Espelhada. O Jacaré não participou da disputa pois foi eleito o melhor da noite no segundo episódo.

Monstro x Boi Bumbá

O Monstro ganhou o primeiro duelo da noite contra Boi Bumbá. Monstro cantou "As Quatro Estações" de Sandy & Júnior.

Dicas dadas pelo Monstro:

Dica 1: Hobby – meditação e yoga

Dica 2: Tem muita energia, é bem agitado e foi expulso da escola algumas vezes. Pulou de um carro em movimento aos 8 anos. Já foi federado em futebol.

Dica 3: “Já subi no pódio em uma maratona internacional”.

Palpites dos jurados para o Monstro: Chay Suede (Gil do Vigor), Arthur Aguiar (Simone), Julinho Marassi (Edu Sterblitch), Gabriel Leone (Rodrigo Lombardi), Diogo Nogueira (Taís Araujo)

Onça Pintada x Gata Espelhada

A Onça Pintada venceu o segundo duelo desta terça contra a Gata Espelhada e se salvou da eliminação.

Onça cantou a música "Garçom" e começou dando a dica de que mede 1,82 de altura, além de falar que "já fui uma pessoa muito importante da Dinamarca".

Nas redes sociais, internautas estão especulando que o personagem é o ator Alexandre Borges, por semelhanças na voz e pistas sobre novelas que ele já atuou.

Dica 2 da Onça: Como onça mirim ela já fazia o que faz e já esteve em vários lugares, inclusive nas Índias. Já morou em Portugal

Palpites dos jurados para a Onça Pintada: Wagner Moura (Gil do Vigor), Vladimir Brichta (Taís Araujo), Marcio Garcia (Rodrigo Lombardi), Rodrigo Veronese (Simone), Zéu Britto (Edu Sterblitch)

Já a Gata Espelhada, que no segundo episódio do The Masked Singer foi apontada como a atriz e cantora Jeniffer Nascimento, cantou "Bang", de Anitta.

Dicas dadas pela Gata Espelhada:

Dica 1: Comida favorita é churrasco

Dica 2: A vida não foi fácil, estudou muito e é influenciada por várias gatas extraordinárias

Dica 3: “Sou uma artista independente”.

Palpites dos jurados para a Gata Espelhada: Lelezinha (Taís Araujo), Luísa Sonza (Edu Sterblitch), Lexa (Simone), Jeniffer Nascimento (Gil do Vigor), Karin Hils (Rodrigo Lombardi)