Jeniffer Nascimento é tida como a Gata Espelhada do 'The Masked Singer'; Brigadeiro é descoberto

A cantora e atriz Jeniffer Nascimento está sendo apontada nas redes sociais como a voz por trás da Gata Espelhada, do "The Masked Singer Brasil". A personagem misteriosa se apresentou na segunda rodada do reality da TV Globo na noite desta terça-feira (17).

A Gata Espelhada cantou "Can’t Take My Eyes Of You", de Lauryn Hill. Uma das juradas, a atriz Taís Araújo também achou que se trata de Jennifer.

Jeniffer, de 28 anos, ficou conhecida por interpretar Solange em "Malhação Sonhos". Em 2017, ela venceu a segunda temporada do reality musical "Popstar".

"Eu te garanto que essa gata aqui é de uma espécie única. Sou rápida, sagaz, curiosa e muito intensa. E sou amante da arte, seja ela qual for! A minha vida só tem sentido se eu conseguir emocionar o público de alguma forma", disse a Gata Espelhada em uma das dicas.

Gata Espelhada x Boi-Bumbá

A Gata Espelhada, que ainda foi apontada pelos jurados Edu Sterblitch, Simone e Rodrigo Lombardi como Alessandra Maestrini, Marina Elali e Priscilla Alcantara, perdeu o combate contra o personagem Boi-Bumbá.

O Boi-Bumbá cantou "Admirável Gado Novo", de Zé Ramalho, deu a dica que sua cor favorita é azul e que deixou a escola aos 14 anos para seguir seus sonhos. Os palpites dos jurados foram Almir Sater, Fábio de Melo, Sorocaba e Silvio Brito.

Jacaré x Brigadeiro

O primeiro duelo da noite foi vencido por Jacaré, que disputou contra Brigadeiro. O personagem, inclusive, foi escolhido no fim do programa como a melhor apresentação da noite.

Jacaré cantou "Bebi Liguei" de Marília Mendonça e deu as dicas de que não gosta de bebidas quentes, adora dançar, sorrir e disse ainda que já participou de um grande festival de música.

Os palpites dos jurados foram: Dira Paes (Simone), Fafy Siqueira (Taís Araújo), Paulo Nunes (Rodrigo Lombardi) e Raul Gil (Edu Sterblitch).

Já o Brigadeiro, que fez curso de dança quando era adolescente e adora ser desafiada, cantou "Chocolate" de Tim Maia.

Os palpites foram: Christiane Torloni (Edu Sterblitch), Lucinha Lins (Rodrigo Lombardi), Maju Coutinho (Simone), Maria Paula (Taís Araujo).

Onça Pintada x Monstro

O último duelo de personagens dessa terça foi entre a Onça Pintada, que venceu a batalha, e o Monstro.

A Onça cantou "Anunciação" de Alceu Valença e disse que "já foi padre e até liderou uma revolução" e ainda comentou que nasceu "bem perto do mar".

Jurados apontaram: Alexandre Nero (Edu Sterblitch), Chico Pinheiro (Simone), Jackson Antunes (Taís Araujo), Paulo Ricardo (Rodrigo Lombardi)

O Monstro cantou "Can't Stop The Feeling" de Justin Timberlake e deu a dica de que já ganhou um prêmio internacional, além de indicar que já tem "intimidade com o palco".

Renata Ceribelli é desmascarada

O Brigadeiro não foi salvo pelos jurados e acabou sendo o segundo eliminado do The Masked Singer Brasil. Foi revelado que o personagem era a jornalista Renata Ceribelli. Os jurados, a plateia e as redes sociais ficaram surpresos com a revelação.

“Me diverti muito. Foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha usado minha voz para cantar", comentou a jornalista.

Como funciona o The Masked Singer Brasil?

Toda semana, os personagens duelam entre si para conseguir votos da plateia. Os vencedores se salvam de serem eliminados e desmascarados, enquanto o destino dos perdedores está nas mãos dos jurados.

Quem não for escolhido é eliminado e tem que revelar sua identidade. O personagem que chegar até o final do programa sem ser descoberto ganha R$ 150 mil em compras no site AliExpress.

Com a saída de Dogão, que era Sidney Magal, e Brigadeiro, que era Renata Ceribelli, os personagens restantes no 'The Masked Singer Brasil' são: Arara, Coqueiro, Monstro, Astronauta, Boi-Bumbá, Girassol, Jacaré, Unicórnio, Gata Espelhada e Onça Pintada,

Quando passa o The Masked Singer Brasil?

O 'The Masked Singer Brasil' vai ao ar todas as terças-feiras às 22h45, após a novela "Império", na TV Globo.

