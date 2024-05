Quem matou Lutero em Paraíso Tropical? Relembre o que acontece na novela

No capítulo de terça-feira (1º), da reprise de "Paraíso Tropical" (Globo), Lutero (Edwin Luisi) morreu após ser envenenado misteriosamente. Mas, quem o matou? Na trama, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Lutero decidirá ter uma conversa com Olavo (Wagner Moura) para tratar dos detalhes do novo casamento entre o rapaz e Alice (Guilhermina Guinle).

A princípio, todos acham que o amante de Bebel (Camila Pitanga) seria o alvo do veneno e Lutero teria morrido por engano. Mas, no último capítulo, a mentira é descoberta.

Veja também Zoeira Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

Na cena que antecede a morte, Lutero vai ao apartamento de Olavo para acertar detalhes da união entre ele e sua filha e afirma que será com divisão de bens.

Após ouvir o que o futuro sogro tem a dizer, Olavo serve uísque para os dois. Lutero bebe e começa a passar mal e se sentir sufocado. Na sequência, cai inconsciente. Assim, Olavo foi o culpado pela morte de Lutero. E o envenenamento é um plano para despistar a polícia, fazendo parecer que ele seria a vítima do criminoso misterioso.

Nas cenas finais de "Paraíso Tropical" o público descobre que Olavo é o grande assassino. Ele matou Taís (Alessandra Negrini), tentou matar a mãe Marion (Vera Holtz) , assassinou Lutero, e nos próximos capítulos ainda tenta tirar a vida de Antenor (Tony Ramos) e assassina Ivan (Bruno Gagliasso).

A reprise de "Paraíso Tropical", novela de 2007, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.