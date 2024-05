CAPTEI: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl - uma festa repleta de propósitos!

No último sábado, 27, Jana Gradvohl comemorou seus 4.5 anos em grande estilo mesmo! Recebeu convidados no salão de festas do edifício onde mora no bairro do Meireles que foi todo decorado por @resfesta, comandada por um ex-morador de rua, viciado em crack, acolhido por uma família que lhe deu oportunidade de trabalho e condições de vida digna, que nessa jornada fez nascer um empreendedor/decorador e uma empresa de decoração! Legal, né? Por lá, fitas de Nossa Senhora do Sorriso, Santa Teresinha, com mensagens de amor para que os convidados levassem um pouco da festa e do sentimento como recordação.

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Na gastronomia: feijoada, sururu, carangueijo...tudo bem brasileiro...tudo feito por mulheres, moradoras de periferia que passaram por uma jornada de autoconhecimento e capacitação. Tudo do Giardiano Buffet.

Legenda: Nicole Martins, Janaína Gradvohl e Natália Tatanka Foto: LC Moreira

Animando a festa, Gabi Nunes no samba, Belinho no pagode e Ada Poranga que assumiu as pick-ups no final. Ninguém parado!

Legenda: Gabi Nunes - samba Foto: LC Moreira

Legenda: Belinho - pagode Foto: LC Moreira

Em uma casa de samba, quem também animou os convidados foram as mensagens positivas em cada chopp.

Legenda: Em cada chopp, mensagens: “não fique triste, o samba existe”; “quem samba na areia do mar é sereia”, “viver e não ter a vergonha de ser feliz” e por aí vai. Foto: LC Moreira

Agora, o que trouxe alegria mesmo foi a vibe da aniversariante! A nutricionista presente trouxe uma energia contagiante e estava plena de felicidade e, ainda, linda, vestida de pink, franjas, da amiga Larissa Muller.

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Dito isso...as fotos falam por sim!

Vem conferir as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: André, Roger, Janaína e Pedro Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia Vale e André Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Régia Macedo, Janaína Gradvohl e Chagas Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Régia Macedo, André e Janaína Gradvohl, Chagas Macedo e Thais Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Artur e Thais Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Oliveira e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Macedo e Luiza Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Roger e Janaína Gradvohl, Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Dado Montenegro e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Amaury e Andréia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Dráuzio e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro Fujita, Janaína Gradvohl e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho e Daniel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Malu Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Mozart Gomes e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Franco e Carolina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Adolfo Oliveira e Andréa Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Analice e Rodrigo Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Andréia e Amaury Gomes, André e Janaína Gradvohl e Sophia Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Lessa, Mikelle Coelho e Jana Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia e Lourenço Bizarria Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio, Janaína e Roger Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Otoch e Janmilla Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Pinto e Guilherme Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Aderaldo, Janaína Gradvohl e Caio Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Johnny Pereira e Rachel Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge e Luiza Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Marciane Holanda, Jana e Roger Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Medeiros e Anelisa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Marques e Carol Athayde Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Machado, Jana Gradvohl e Paulo Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Mikelle Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo e Papola Porro Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira, Jana Gradvohl e Carlos pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Aguiar, Janaína Gradvohl e Carlos Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Matatias Parente, Janaína Gradvohl e Eugênio Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Bastos, Janaína Gradvohl e Roberto Coreti Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Leal e Ana Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Janaína Gradvohl, Rosália Sampaio e Ronaldo Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Forte, Janaína Gradvohl e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Guilherme e Luiza Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Janaína Gradvohl e Isabela Barros leal Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia Bizarria, Janaína Gradvohl e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Cortez. Janaína Gradvohl e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales, Janaína Gradvohl e Lilia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl, Flávia Machado e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Rios e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Zonari e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Zonari, Jorge Otoch, Geraldinho Rola e Cid Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Pereira, Janaína Gradvohl, Eveline Fujita e Marciane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Pessoa, Durval Medeiros, Anelisa Rocha e Danielle Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Celina Hissa e Janaína Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto e Dráuzio Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Miranda, Isabela Barros Leal, Dani Gondim e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Rafaela Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Mônica Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Raquel Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Dani e Ângela Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Araripe, Anelisa Rocha, Janaína Gradvohl, Carolina e Lidia Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho Rola, Edson Queiroz Neto e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho, Janaína Gradvohl, Camille Nóbrega, Papola Porro, Luiza Otoch e Carol Athayde Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Flávia Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Ângela Gondim e Ana Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Letícia Cristina Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gradvohl e Louise Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Rios e Rosália Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Rosalia Sampaio, Monique Pinto e Ângela Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Papola Porro, Marciane Holanda e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Lu Carvalho, Carol Athayde, Camille Nóbrega e Marciane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Marciane e Manoela Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Mikelle Coelho, Janaína Gradvohl, Roberta Quarante e Mônica Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de 4.5 de Jana Gradvohl Foto: LC Moreira