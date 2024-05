Diagnosticado com Parkinson, autor Manoel Carlos posta foto com a filha Júlia Almeida

O autor de novelas Manoel Carlos, de 91 anos, foi diagnosticado com Parkinson e apareceu em registro da filha, Júlia Almeida, em uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira (1º). Anteriormente, ela já havia citado que o pai convive com a doença sem cura, mas segue em tratamento há seis anos.

Júlia Almeida, segundo o próprio Manoel Carlos, está no comando da produtora Boa Palavra, com o objetivo de preservar a obra do autor e apresentá-la a futuras gerações.

A atriz e empresária já revelou, em entrevista ao jornal O Globo, que tem organizado mais de sete mil caixas de itens de Manoel Carlos. Nelas estão desde sinopses inéditas a prêmios e outros objetos pessoais do autor.

Agora, Julia está responsável pela biografia de Maneco, com a história de como ele desenvolveu obras famosas da dramaturgia brasileira, e ainda deve lançar um documentário e outros projetos. Manoel Carlos tem no currículo tramas como Por Amor (1997) e Mulheres Apaixonadas (2002).