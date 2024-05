Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (15/5)

É Lua crescente em Leão. E hoje você só precisa acessar o seu centro de poder, ou seja, seu coração. Celebre o que você vem criando. O dia vai ser desafiador e delicado. Você não vai conseguir controlar algumas situações e pode sentir alguns incômodos. Deixe de lado os apegos e olhe para você mesmo, encontre o que você tem de bom nesse momento. Tente manter a calma, pois mudanças de planos podem acontecer. O importante é que você foque no que realmente importa.

Áries

Está mais do que na hora de se jogar nos projetos que te animam, sejam eles pessoais ou profissionais. Deixe a inspiração fluir, você vai contar uma força extra. E eu tenho certeza que você vai resolver qualquer situação nos próximos dias. Use sua criatividade, se declare e expresse suas paixões para o mundo.

Touro

Mudanças serão bem-vindas, taurino(a). Vire uma página. O momento é ideal para estreitar laços, parcerias e vínculos, especialmente aqueles que enriquecem sua jornada atual.

Gêmeos

Explore suas habilidades comunicativas, geminiano(a). Algumas possibilidades vão surgir, você só precisa confiar no seu saber e no seu poder de expressar ideias. Permita que o Universo te guie nesse momento.

Câncer

Canceriano(a), chegou a hora de colocar seu poder de liderança em movimento. Se conecte com seu coração e inspire pessoas. O universo está lhe oferecendo uma oportunidade única, mostre sue brilho para o mundo.

Leão

Aproveite essa semana para fazer o que você sabe fazer muito bem, brilhar, liderar e criar. Você está com o poder de transformar as situações na sua vida. Aproveite e faça coisas grandiosas acontecerem.

Virgem

Chegou a hora de dar um novo rumo para sua vida. Silencie e reflita, virginiano(a). Faça algo novo, explore novas possibilidades, se conecte com novas pessoas. Você vai acabar descobrindo novas paixões ou talentos.

Libra

Tente se conectar mais com as pessoas ao seu redor, libriano(a). Aproveite para avançar tanto pessoal quanto profissionalmente. Use sua habilidade de harmonização e equilíbrio para transformar desafios em conquistas.

Escorpião

Esta semana é ideal para você assumir a liderança com confiança e otimismo. Aproveite todas as oportunidades de crescimento e fortalecer seus relacionamentos. Com carisma e determinação, você está pronta para transformar seus desejos em realidade.

Sagitário

A Lua crescente em Leão traz muito fogo para sua vida. Confie no seu conhecimento. Você sabe que faz a diferença né? Então use esta semana para realmente brilhar e fazer acontecer. Cegou a hora de alcançar novos patamares tanto no pessoal quanto no profissional.

Capricórnio

Nesta semana de Lua Crescente você precisa de determinação para transformar obstáculos em degraus para o sucesso. Com carisma e diplomacia, você tem tudo para fazer dos próximos dias um período de crescimento significativo.

Aquário

Aproveite o poder da Lua crescente em Leão e olhe para seus vínculos, relacionamentos e para as pessoas da sua vida. Quem realmente te valoriza? Chegou a hora de olhar para sua autoestima e não deixar qualquer pessoa te magoar.

Peixes

Aproveite esta semana para se comunicar, ensinar e aprender. Muitas oportunidades podem surgir a partir do seu poder comunicativo. Apesar dos desafios, você pode usar a sua intuição como sua aliada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.