Após pedido dos clubes, CBF adia duas rodadas da Série A do Brasileirão

Atendendo o pedido de 15 clubes da Série A, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), adiou as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a medida, o torneio está suspenso até o dia 27 de maio.

A CBF publicou uma nota oficial, atendendo pedido de 15 clubes da Série A que solicitaram adiamento da competição após a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Na nota, a entidade informou que no dia 27, acontecerá uma reunião entre os clubes para detalhes da sequência da competição, como prologamento do calendário de competições.

As CBF informou também que as demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio.

Os clubes que pediram a suspensão da competição são: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco.

Jogos do Fortaleza

As rodadas em questão são a 7ª e 8ª rodadas. O Fortaleza jogaria no dia 18 contra o Athletico Paranaense, às 18h30 no PV, pela 7ª rodada. A partida diante do Bahia pela 8ª rodada já estava adiada pelo compromisso do Fortaleza pela Copa do Nordeste contra o Sport, no dia 26, na Arena Pernambuco, que ainda está mantido.

No período em que o Campeonato Brasileiro está adiado, o Leão entra em campo também pela Copa do Brasil, contra o Vasco, no dia 21 em São Januário, pelo jogo de volta da 3ª Fase.