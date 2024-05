Ravel Andrade revela que já passou por cirurgia por torção no testículo

O ator Ravel Andrade participou do programa “Que História É Essa, Porchat?”, exibido na terça-feira (14) e apresentado por Fábio Porchat, e relembrou quando passou por uma cirurgia após uma torção no testículo.

“Fui para o banheiro, cheguei lá, abri o chuveiro, estou tomando banho, desci a mão e encostei no meu saco escrotal, senti uma fisgada. Quando olhei minha bola direita estava o triplo da esquerda, aí minha pressão começou a baixar”, iniciou ele, que pediu para o irmão, o também ator Julio Andrade, levá-lo para o hospital.

“Foi uma saga e eu sentindo muita dor, chegamos ao hospital, põe na maca, entrei de roupa, meu irmão começou a assinar um monte de coisa, eu todo suado, não aguentei, baixei a calça e revelei" disse, arrancando risos da plateia. "A enfermeira falou: 'Seu Ravel só vou pedir para você puxar a calça, porque ainda estamos na recepção'. Tinha umas 30 pessoas me olhando”.

Cirurgia particular

Sem plano de saúde, Ravel contou que ficou preocupado com o custo do atendimento, já que foi levado a um hospital particular. “Só pensava em dinheiro: 'Quanto que vai custar essa bola?'. E ele [Julio] assinando, aí vem um médico falando: 'A suspeita é torção testicular, temos que operar agora, se não o seu irmão pode perder a bola’. E o meu irmão: ‘Não, perder a bola, não’. E assinou”.

Ravel, que namora atualmente a atriz Andreia Horta, ainda revelou que a cirurgia custou R$ 20 mil.