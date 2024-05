Scooby revela que amigos estão com H1N1 após resgates no Rio Grande do Sul

O surfista Pedro Scooby contou nas redes sociais que dois amigos que ajudaram nos resgates das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul foram diagnosticados com H1N1, também conhecida como Influenza tipo A ou gripe suína. Um deles, inclusive, ainda está hospitalizado.

“Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a hepatite”, disse ele. O atleta, que já voltou para o Rio de Janeiro, onde mora, ainda enalteceu a esposa, a modelo Cintia Dicker, que está auxiliando na arrecadação de doações para enviar aos gaúchos.

Veja também Zoeira Ravel Andrade revela que já passou por cirurgia por torção no testículo Zoeira Ex-BBB Tereza Souza pede ajuda na internet para salvar filho das drogas: 'Estou vendo ele morrer'

Trabalho de resgate

Scooby ajudou durante vários dias vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, ao lado de amigos com o também surfista Lucas Chumbo. Na última semana, ele já tinha contado que está com problemas no pé devido à água contaminada, e que tinha tomado remédio contra leptospirose.

“Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de pereba, por sinal”, revelou na internet.