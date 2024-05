Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Socorro entra no camarim de Rosário e é flagrada por Penha.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Socorro entra no camarim de Rosário e é flagrada por Penha. Socorro avisa a Chayene que o plano deu certo. Brunessa provoca Rodinei e Liara. Brunessa envia uma foto de Conrado e Humberto no show para Isadora. Cida, Penha e Rosário tomam chá antes de entrar no palco.

As Empreguetes cantam normalmente e Socorro se desespera. Chayene nota que está sem voz e conclui que Socorro trocou os chás. Rosário dedica uma música a Inácio e ele se emociona. Socorro toma também o chá errado para provar sua fidelidade a Chayene.

Fabian sobe ao palco e faz uma homenagem a Rosário. Inácio fica com ciúmes e vai para cima de Fabian. Isadora e Ariela vão atrás de Conrado e Humberto no show. Gentil paquera Penha e Sandro fica enciumado. Isadora flagra Conrado com Cida no camarim.

Penha recebe flores de Lygia e se comove. Samuel sai de casa escondido. Inácio procura Rosário e diz que eles precisam conversar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.