Previsão do signo de Escorpião para hoje, 15 de maio

É Lua crescente em Leão. E hoje você só precisa acessar o seu centro de poder, ou seja, seu coração. Celebre o que você vem criando. O dia vai ser desafiador e delicado. Você não vai conseguir controlar algumas situações e pode sentir alguns incômodos. Deixe de lado os apegos e olhe para você mesmo, encontre o que você tem de bom nesse momento. Tente manter a calma, pois mudanças de planos podem acontecer. O importante é que você foque no que realmente importa.

Signo de Escorpião hoje

Esta semana é ideal para você assumir a liderança com confiança e otimismo. Aproveite todas as oportunidades de crescimento e fortalecer seus relacionamentos. Com carisma e determinação, você está pronta para transformar seus desejos em realidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.