Previsão do signo de Libra para hoje, 15 de maio

É Lua crescente em Leão. E hoje você só precisa acessar o seu centro de poder, ou seja, seu coração. Celebre o que você vem criando. O dia vai ser desafiador e delicado. Você não vai conseguir controlar algumas situações e pode sentir alguns incômodos. Deixe de lado os apegos e olhe para você mesmo, encontre o que você tem de bom nesse momento. Tente manter a calma, pois mudanças de planos podem acontecer. O importante é que você foque no que realmente importa.

Signo de Libra hoje

Tente se conectar mais com as pessoas ao seu redor, libriano(a). Aproveite para avançar tanto pessoal quanto profissionalmente. Use sua habilidade de harmonização e equilíbrio para transformar desafios em conquistas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.