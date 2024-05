Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer Seu Tico Leonel a largar Ariosto.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer Seu Tico Leonel a largar Ariosto. Artur e Quinota se amam. Blandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde for. Caridade revela que Tobias foi demitido do hotel, e Primo Cícero encerra o noivado do rapaz com Fé.

Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a turmalina. Blandina acredita que Marcelo goste de Quinota de verdade. Zefa Leonel percebe que Tia Salete se envolveu com Floro. Blandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.