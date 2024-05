Ex-BBB Tereza Souza pede ajuda na internet para salvar filho das drogas: 'Estou vendo ele morrer'

A ex-BBB Tereza Souza, que participou do “BBB 19”, usou o Instagram para pedir ajuda aos seguidores para salvar o filho, Davi, 37, que trava há cinco anos uma batalha contra as drogas.

Ela explicou que Diego é viciado em crack. “Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fumo comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer”, disse nos Stories, na terça-feira (14).

Nesta quarta-feira (15), Tereza voltou a falar sobre o assunto, e disse que já gastou todo seu dinheiro em internações. “Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Mas Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Só que assim, só pode ser particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar”.

“Encontrei meu filho deitado no chão. Dei comida, água. Ele só precisou se recuperar um pouco para ir para boca de fumo. Ontem, eu corri muito para tirar ele da boca de fumo, e é muito triste. E quando a gente chega numa situação dessa, a gente pede socorro. Estou expondo minha cara aqui para pedir socorro”, conta ainda a ex-BBB.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de carinho, e sugeriram que ela abrisse uma vaquinha virtual. “Abra uma vaquinha, todos nós vamos colaborar”, disse um.

“Tetê, estarei em oração por vocês. Conheço Davi desde criança, sempre foi uma pessoa maravilhosa com todo mundo. Espero que ele consiga se reerguer. Tenta fazer alguma vaquinha, algo que a gente possa divulgar e as pessoas irem ajudando como puderem”, escreveu outro.