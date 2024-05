Assessora de Gugu nega que assistente de palco seja um dos herdeiros do apresentador

Esther Rocha, ex-assessora de Gugu Liberato e amiga da família, negou que Nando Soares tenha sido assistente de palco do apresentador e um dos herdeiros dele. Nando disse que traiu a esposa, com quem está casado há 24 anos, com o apresentador. Ele também relatou que chegou a ganhar uma chácara de Gugu, onde teriam acontecido os encontros dos dois. As afirmações de Nando foram publicadas por Fábia Oliveira, do “Metrópoles”.

Ele ainda diz que foi contatado pelos advogados de Gugu após a morte do apresentador, pois seria um dos herdeiros da fortuna deixada pelo comunicador.

"Não tem a menor lógica"

Esther negou todas as afirmações de Nando. “Essa história não tem a menor lógica e é vergonhosa. Ninguém conhece esse rapaz, e falar sobre testamento é muito sério. É mentira, o testamento do Gugu foi amplamente noticiado, inclusive a divisão e herdeiros”, disse ela, à “Quem”.

"Não tem a menor lógica. Eu trabalhei quase 30 anos com o Gugu e jamais vi essa pessoa. Sou amiga de todos, muito amiga, e fico indignada com a maneira irresponsável como esse assunto é tratado", completou Esther.

Gugu morreu aos 60 anos, em 2019, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.