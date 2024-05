Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 17:05, após 'Receita para o Amor'. Nesse capítulo, Mirella quer saber sobre os homens, deixando Olívia chocada .

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Mirella quer saber sobre os homens, deixando Olívia chocada . Vera fala para Olívia que ela necessita ter uma conversa franca com Mirella. Dalila é muito rígida com Crispim e Bernardo, exigindo que eles cumpram os horários certos. Felipe fica mal ao tomar conhecimento que Serena foi demitida, deixando Cristina irada. Zulmira revela para Felipe que Serena está na pensão e o rapaz vai atrás dela. Hélio fica sabendo que Serena foi demitida. Crispim encontra Pedro falando com Mirna em sua casa e fica nervoso. Serena fala para Hélio que irá voltar para sua aldeia.

Serena conta para Hélio que era mais feliz em sua aldeia. Hélio solicita que Serena fique hospedada na pensão durante mais algum tempo e ela aceita. Crispim e Pedro brigam por conta de Mirna. Mirna solicita que Pedro não se assuste com Crispim, mas ele morre de medo e diz que quer distância dela. Felipe entrega as rosas à Serena e solicita que ela retorne para trabalhar em sua casa. Serena fica feliz com o gesto de Felipe, mas explica que só pode retornar se Rafael aceitar. Felipe fala para Rafael que está indignado por Serena ter sido demitida por defendê-lo.

Raul e Dalila acertam de se encontrar na igreja. Dalila fica irada ao tomar conhecimento que Serena irá voltar a dormir em seu quarto e a insulta. Serena fica mal por depender dos outros. Rafael diz para Cristina que não queria que Serena fosse demitida, pois admirou a coragem dela ao sair em defesa de Felipe. Dalila fala para Vitório que não suporta mais viver em uma pensão lotada. Eduardo chama Madalena para sair. Generosa vê Raul e Dalila se encontrando na igreja. Rodriguez acerta a contratação de Xavier como novo salva-vidas para o clube.

Dalila quer que Raul se separe de Olívia, e ele diz que vai fazer a esposa assinar alguns documentos antes, para que o dinheiro fique todo com ele após a separação. Mirella diz para Olívia que Raul tem outra, mas Olívia não crê. Kátia fala para Elias que necessita de dinheiro. Rafael vai até a pensão e solicita à Serena para retornar a trabalhar em sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.