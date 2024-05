Eduardo Sterblitch liga para Bola ao vivo para tentar fazer as pazes com ex-colega

Eduardo Sterblitch, de 37 anos, tentou fazer as pazes ao vivo com Marcos Chiesa, o Bola, de 56, durante a edição do Papo de Segunda (GNT) de ontem (13). O ator global disse que Bola "o odeia".

Na conversa, o apresentador, João Vicente de Castro, 41, falava sobre amizades que se tornaram inimizades e admirações que podem virar inveja.

Foi quando Eduardo falou da relação há anos conturbada que vive com Marcos, com quem trabalhou no programa Pânico.

Ele então tenta ligar diretamente para Chiesa, na tentativa de reatar a amizade, mas ele não atende. "Eu fico muito chateado, mas deixa para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia", afirmou.

A treta

Eduardo já explicou anteriormente que, ao deixar o Pânico, onde interpretava o Freddy Mercury Prateado, saiu também da lista de agenciados por seu ex-empresário por motivos pessoais.

"Algumas pessoas começaram a pegar birra de mim e a falar mal de mim", disse ele em live com Diogo Defante há três anos.

"(O Bola) é amigo do cara que ficou muito chateado comigo. Parece que essas pessoas querem ter um certo protagonismo na minha carreira. Quer falar mal de mim para ter protagonismo. Eu trabalho pra cara*, nunca falei mal de ninguém", reforçou o ator.

Bola, por sua vez, confirmou a história, ao dizer que "tomou a dor" de um amigo, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda: "Nunca mais [quero ver Eduardo]. Ele pisou na bola, feio. Decepcionou muito. Não faço a menor questão de ver ele nunca mais na minha vida".

Ele disse ainda que Paulinho Serra já o havia avisado de que Sterblitch não passava de um máu-caráter, além de se referir a Edu como "mentiroso compulsivo", em outra ocasião.

Antes da treta, os dois eram bastante próximos. Eduardo foi, inclusive, padrinho de casamento de Bola com Louise D' Tuani, em 2015.