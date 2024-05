Bruno Mars voltará ao Brasil para novos shows, anuncia produtora

O cantor Bruno Mars retornará ao Brasil para novas apresentações, segundo anunciou nesta quarta-feira (1º) a produtora de shows Live Nation.

Em uma foto publicada no Instagram da empresa, aparece uma faixa colocada no estádio Morumbi, em São Paulo, com os dizeres "The return of Bruninho", na tradução em português: "A volta de Bruninho".

Nos stories, também foram compartilhados cartazes com a mesma frase em Brasília e no Rio de Janeiro.

Link para cadastro

Informação sobre datas, locais ou início da venda de ingressos ainda não foram divulgadas.

A produtora disponibilizou um link onde os interessados em saber mais sobre os shows do astro pop podem clicar e preencher um formulário com e-mail e dados pessoais para recebem atualizações.

Veja também Zoeira Qual o cachê de Madonna por show no Brasil? Veja a quantia que a cantora vai ganhar É Hit Samba Brasil Fortaleza confirma shows de Sorriso Maroto, Péricles e Ferrugem em agosto

No ano passado, Bruno Mars esteve no The Town e foi headliner de dois dias do festival que aconteceu em São Paulo.