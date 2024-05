Conheça Jessica Gunning, atriz que interpreta a perturbadora Martha em Bebê Rena

"Bebê Rena" é o maior sucesso da Netflix nas últimas semanas. A personagem Martha, delicada e perturbadora, é interpretada pela atriz Jessica Gunning, 38. Até então, fora da mídia, a artista se viu, de repente, alçada à fama e a curiosidade sobre quem ela é só tem aumentado.

A atriz afirmou, em entrevista à Glamour Magazine de 23 de abril, que não poderia estar mais feliz com o resultado do seu trabalho na série. "Assim que li o roteiro, tive aquela sensação de que era realmente diferente de tudo que já vi antes", disse.

Veja também Zoeira Conheça a história real de Bebê Rena, a nova série da Netflix Zoeira Saiba o que aconteceu com Teri, namorada de Donny em Bebê Rena

Ela ainda refletiu sobre a coragem de Richard Gadd de produzir uma obra baseada em uma história que aconteceu na própria vida dele. "Eu simplesmente tive a sensação de que seria algo muito especial só por causa da bravura de Richard, e a resposta do público foi imensa", analisou.

Quem é Jessica Gunning?

Natural de West Yorkshire, na Inglaterra, Jessica Gunning começou participando de peças teatrais e, ao migrar para a televisão, um de seus primeiros papéis foi como atriz convidada em "Doctor Who" (2007).

Depois de um tempo realizando papéis pequenos, ela foi escalada para estar em "Lei e Ordem: Reino Unido" (2009), onde apareceu em várias temporadas, além do drama "Os Crimes de Fortitude" (2015), com Dennis Quaid.

Em 2017, a artista participou da série "Back" e, logo depois, fez o papel de Jan na série da Amazon Prime, "The Outlaws". Já no cinema, Gunning esteve em "Orgulho e Esperança" (2014), "Love is Thicker than Water" (2016) e "Onde Fica o Paraíso" (2020).

À imprensa internacional, ela disse que se apaixonou por atuar quando jovem, muitas vezes entrando sorrateiramente nos ensaios de peças da escola, que sua mãe dirigia.