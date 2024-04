Saiba o que aconteceu com Teri, namorada de Donny em Bebê Rena

"Bebê Rena" é um das séries mais assistidas na Netflix nos últimos dias. Inspirada na experiência real do criador e protagonista Richard Gadd, a trama apresenta um comediante que é perseguido por uma mulher com uma obsessão sufocante em sua vida.

Na série, Donny (Richard Gadd) conhece Teri (Nava Mau) através de um aplicativo de namoro e eles acabam engatando um romance. No entanto, a perseguição de Martha (Jessica Gunning) acaba prejudicando a relação. Mas afinal, o que acontece com o casal?

Eventualmente, eles se separam e Teri aparece com um outro homem no final. No entanto, a intérprete da personagem revelou que filmou outra cena que encerraria a presença de Teri na temporada.

"Teri deixa uma mensagem de voz para Donny cinco meses depois", contou Nava Mau à GQ sobre a cena cortada. A atriz não deu detalhes sobre o conteúdo da mensagem.