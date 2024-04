Scooby-Doo vai ganhar novo live-action pela Netflix; veja o que se sabe

A Netflix está em negociações para fazer uma série live-action baseada em "Scooby-Doo". A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter.

Representantes da Netflix e produtores da Warner Bros. Television e Berlanti Productions não quiseram comentar o assunto, segundo o portal, já que o acordo ainda não foi formalmente fechado.

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg seriam os roteiristas do projeto, conhecidos por também adaptar "Cowboy Bebop" para a Netflix e "High Fidelity" para a Hulu. Não há previsão de estreia da produção.

No desenho animado, quatro adolescentes metidos a detetives — Fred, Velma, Daphne e Salsicha — com Scooby-Doo, um Dogue Alemão falante, investigam casos misteriosos e visitam lugares inóspitos, como casas mal-assombradas e parques abandonados. Cinco filmes em live-action foram lançados entre 2002 e 2018, inspirados nos personagens do desenho.