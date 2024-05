Cabeleireira de Madonna se irrita com pedido de fã brasileiro: 'Pode deixar os convites no hotel?'

O show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem deixado o público animado. A expectativa para ver a rainha do pop de pertinho neste sábado (4) rendeu até um pedido inusitado de um fã para Kamilah, a cabeleireira da cantora, que já está hospedada na capital carioca nos preparativos para a apresentação.

A profissional compartilhou nas redes sociais uma mensagem em que o internauta, não identificado, pede dois ingressos para a área VIP do show.

"Olá, Kamilah! Bem-vinda ao Brasil! Por favor, consiga dois acessos à área VIP do show da Madonna em Copacabana. Você pode deixar os convites com o concierge do hotel, em meu nome, e eu irei buscá-los. Eu amo muito Madonna e quero vê-la de perto!", escreveu o fã.

Irritada com o pedido ousado, Kamilah deixou um recado: "Enquanto isso nas minhas DMs: não te conheço, homem! Fazer o quê?! E "eu posso" o quê???! Cai fora! Estou no trabalho! Não se deixe enganar pelo meu sorriso!".

A cabeleireira também aproveitou para publicar a foto de um passeio que fez na praia de Copacabana. Ela apareceu tomando banho em um dos chuveiros instalados na areia, com um agradecimento ao Rio de Janeiro.

Os integrantes da equipe de Madonna chegaram ao Rio na manhã de segunda-feira (29). Eles estão aproveitando a estadia para fazer turismo na cidade. Entre os locais visitados estão a praia de Copacabana, o samba da Pedra do Sal e os Arcos da Lapa.

Pelo menos 200 profissionais fazem parte da equipe de Madonna no Rio de Janeiro. Eles ocupam 92 quartos do Hotel Copacabana Palace, localizado na Zona Sul.

SHOW DA MADONNA EM COPACABANA

Madonna irá se apresentar gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4). O show no Brasil marca o encerramento da The Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de carreira da artista.

No site oficial do show, o texto de divulgação ressalta que essa será a única apresentação da diva pop na América do Sul. Além disso, essa também será a primeira vez de Madonna no Brasil desde 2012.

O evento terá início a partir das 21h45 do dia 4 de maio, e contará com transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo, além de ser disponibilizado pelo Globoplay.