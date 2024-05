Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 17:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Paula é indiciada pela morte de Taís, de Lutero e pela tentativa de homicídio de Marion.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Paula é indiciada pela morte de Taís, de Lutero e pela tentativa de homicídio de Marion. Daniel promete a Paula que irá tirá-la da cadeia. Bebel conta para Marion que está grávida de Antenor. Lúcia sente-se enjoada. Hermínia desconfia que Lúcia esteja grávida. Marion promete ajudar Bebel a ficar rica e famosa. Camila se preocupa com Neli.

Tiago diz que não aceitará o emprego, para não ficar longe de Rodrigo. Ele, por sua vez, diz que não quer ser um empecilho na vida profissional de Tiago. Iracema e Dinorá tentam acabar com a festa autorizada por Virgínia. Otília revela a Eloísa a verdadeira atividade de Jáder. Eloísa termina com Jáder. Bebel se muda para casa de Antenor, que é ríspido com ela.

Olavo consola Alice, disfarçando o enfado. Neves não consegue a liberdade provisória de Paula. Heitor diz a Helena que não pode viajar. Márcia e Júlio pensam novo plano para aproximar os pais. Gustavo reage quando Heitor diz que ele ainda gosta de Dinorá e por isso largou Gilda no altar. Amir consegue os dados no computador do cyber café.

Bebel assina o contrato e vibra com o cartão de crédito que Antenor lhe dá. Bebel e Marion fazem compras, mas o cartão é recusado porque elas ultrapassam o limite. Antenor tem uma crise hipertensiva e desmaia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:35, na Rede Globo.