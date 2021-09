Alexandre Borges é desmascarado como o personagem Onça Pintada no 'The Masked Singer Brasil'

O ator Alexandre Borges foi desmascarado como o personagem Onça Pintada do "The Masked Singer Brasil" na noite desta terça-feira (14). Ele foi eliminado ao perder o duelo contra o Astronauta e ir para o confronto final com o Girassol.

Eduardo Sterblitch, que compõe o time de jurados, apostou que no nome do ator como a pessoa que estaria por trás da Onça Pintada, depois da última apresentação do personagem.

Nesta terça-feira (14), os grupos acabaram, e os oito mascarados se encontraram no palco. O júri, que teve a cantora Paula Fernandes como convidada, teve a missão de eleger o melhor da noite, salvar participantes e definir quem teria que revelar a identidade no programa.

Arara, Astronauta, Monstro e Unicórnio ganharam as batalhas, e o Monstro foi escolhido pelos time de jurados como "o melhor da noite".

Dinâmica

Os menos votados - Gata Espelhada, Jacaré, Onça Pintada e Girassol - pela plateia correram o risco de terem a verdadeira identidade revelada ao fim da noite.

A Gata Espelhada e o Jacaré foram salvos pelo júri. Assim, a Onça Pintada e o Girassol se encararam no confronto final.

A Onça Pintada cantou "La Bamba", de Ritchie Valens.

Já o Girassol, salvo pelo time de jurados, interpretou "Last Dance", de Donna Summer.

Os duelos foram entre:

Gata Espelhada x Arara

A Gata Espelhada cantou "Eu Não Vou Não", do Fat Family. Já a Arara, que venceu o combate, interpretou "Loka", de Simone e Simaria.

Dicas dada pela Gata Espelhada:

1 - Tem relação com a música desde criança.

2 - Aos fins de semana, era acordada pela mãe ao som de Cássia Eller, Whitney Houston e Toni Braxton no último volume.

Palpites dos jurados: Simony, Luísa Sonza, Lexa, Leilah Moreno, Patrícia Marx.

Dicas dada pela Arara:

1 - 70 + 4.

2 - Já foi mãe de passarinho famoso.

3 - Uma vez, estava voando e passou um besourinho por ela.

Palpites dos jurados: Isabel Filardis, Cláudia Raia, Fernanda Gentil, Deborah Secco, Kell Smith.

Astronauta x Onça Pintada

O Astronauta, que saiu vencedor, cantou "Coisinha do Pai", de Beth Carvalho. Já a Onça Pintada interpretou "Vira", de Ney Matogrosso.

Dicas dada pelo Astronauta:

1 - Já foi bicho, alimento, árvore e até varreu a Lua.

2 - Tudo que fez a vida foi coisa boa.

Palpites dos jurados: Robson Caetano, Seu Jorge, Sérgio Loroza, Fúlvio Stefanini, Babu Santana.

Dica dada pela Onça Pintada:

1 - Não sei quanto tempo vou ficar no programa, "mas, enquanto durar, que seja eterno".

Palpites dos jurados: Paulo Miklos, Marcello Antony, Cléber Machado, Badauí, Eriberto Leão.

Girassol x Monstro

O Girassol cantou "Eu Quero é Botar o Meu Bloco na Rua", de Sérgio Sampaio. Já o Monstro, que venceu, interpretou "I Believe I Can Fly", de R. Kelly.

Dicas dada pelo Girassol:

1 - Falsidade o deixa "danado".

2 - Não gosta de fofocas.

3 - Não consegue disfarçar os sentimentos.

4 - Papo reto.

5 - Volta e meia, a comédia entre na carreira artística dele.

Palpites dos jurados: Susana Vieira, Solange Couto e Sandra de Sá.

Dicas dadas pelo Monstro:

1 - Quando era adolescente, deixou de lado a paixão pelo futebol para se dedicar aos estudos.

2 - Quando conheceu o Teatro, a vida mudou.

3 - Pratica atividades físicas e pode colecionar troféus.

4 - Viciado em adrenalina.

Palpites dos jurados: Gabriel Leone, Chay Suede, Rafel Vitti, Rodrigo Simas e Fiuk.

Jacaré x Unicórnio

O Jacaré cantou "Fera Ferida", de Gal Costa. Já o Unicórnio, que venceu, interpretou "Single Ladies", de Beyoncé.

Dicas dadas pelo Jacaré:

1 - Gosta muito de andar de bicicleta.

2 - Já consertou muitos carros.

3 - Foi indicado a vários prêmios.

4 - Cresceu no meio de muitos famosos.

5 - Já estive confinada em um reality show.

Palpites dos jurados: Totia Meireles, Rosamaria Murtinho, Inez Viana, Fafá de Belém, Baby do Brasil.

Dicas dadas pelo Unicórnio:

1 - O banho é um "evento" e usa dois sabonetes para ficar "bem cheirosa".

2 - Ama perfumes.

Palpites dos jurados: Priscilla Alcântara, Aline Barros, Flay, Carol Biazin e Manu Gavassi.