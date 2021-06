Saída de Faustão gera apreensão em balé do "Domingão"

Legenda: O balé deve ser temporariamente suspenso até o segundo semestre Foto: Reprodução Instagram

A saída antecipada do apresentador Fausto Silva do comando do seu programa dominical na TV Globo está provocando uma série de mudanças internas e pegou o balé da atração de surpresa.

Segundo o portal UOL, fontes ligadas à equipe de bailarinas, que preferiram não se identificar, disseram que o clima de tensão instalado nos bastidores desde que Faustão anunciou sua transferência para a Band piorou nesta semana.

"Foi um baque para todo mundo. Desde quando anunciou que o Fausto se desligaria da empresa, foi susto atrás de susto", afirmou uma das bailarinas.

Balé suspenso

O balé deve ser temporariamente suspenso até o segundo semestre e como bailarinas já foram demitidas neste ano o clima de apreensão é grande. O balé retornaria somente na próxima edição do quadro "Show dos Famosos", previsto para começar em setembro.

Sobre mudanças e cortes no balé do Faustão, a Globo disse que "o desenho da atração está sendo finalizado e, não, não houve demissão de profissionais do programa".

Tiago Leifert, que apresentou a última edição do programa após a internação de Faustão, assume a atração a partir do próximo domingo (20), temporariamente. A partir de 2022, Luciano Huck apresentará um novo programa no mesmo horário.

Também ficou definido que o "Domingão do Faustão terá novo nome a partir do próximo domingo. No entanto, ainda não revelado pela emissora.