Sabrina Sato presta solidariedade à Lexa; apresentadora também perdeu um bebê há dois meses

Sabrina Sato, que perdeu um bebê que esperava com Nicolas Prattes na 11ª semana de gestação em novembro do ano passado, enviou uma mensagem de solidariedade à cantora Lexa, que divulgou nesta segunda-feira (10) a morte da primeira filha, três dias após o nascimento.

Sabrina deixou um comentário no post do Instagram onde Lexa e o marido, o ator Ricado Vianna, divulgaram a triste notícia. "Eu sinto tanto, tanto. Sinto profundamente a dor de vocês. Meu coração está com vocês neste momento tão difícil. A Sofia foi e sempre será imensamente amada. Rezo e escrevo com uma tristeza gigante, pois imagino a imensidão do luto que estão vivendo", escreveu.

A jurada do ‘The Masked Singer’ disse ainda que está disponível para ajudar o casal no que eles precisarem: "Queria poder estar aí para dar um abraço apertado e lembrar que vocês não estão sozinhos. Contem comigo para o que precisarem. Que Deus conforte o coração de vocês.”

Veja também Zoeira Lexa ganha homenagem da Unidos da Tijuca e escola não deve ter rainha de bateria para Carnaval 2025: 'Por respeito' Zoeira ‘História de Amor’ retorna em edição especial; veja sinopse, personagens e elenco da novela de Manoel Carlos

Pré-eclâmpsia

Lexa foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação e acabou dando à luz no dia 2 de fevereiro. Sofia, a primeira filha, não resistiu e faleceu em 5 de fevereiro, três dias depois de nascer.

Nos comentários da publicação da cantora, outros amigos famosos também declararam apoio. “Meu amor. Momento difícil demais. Estamos aqui orando muito por vocês. Deus conforte toda sua família e acalente o seu coração. Receba todo meu amor”, disse Ivete Sangalo.

“Que Nossa Senhora conforte o coração de vocês. Sinto muito”, escreveu Eliana. Paola Oliveira, Brunna Gonçalves, Ana Castela, dentre outros nomes, também prestaram solidariedade.