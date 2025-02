A novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos, volta à programação da Globo em uma edição especial. A trama substituirá Cabocla a partir desta terça-feira (10). Exibida originalmente em 1995, a novela marcou a teledramaturgia com um enredo que abordou relações familiares e questões sociais. A abertura ficou conhecida pela música Lembra de Mim, de Ivan Lins e Vitor Martins.

Sinopse e elenco

A trama gira em torno de um quadrilátero amoroso. O endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) mantém um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), mas decide se casar com Paula (Carolina Ferraz). Com o tempo, ele se envolve com Helena (Regina Duarte), enquanto suas ex-companheiras continuam disputando sua atenção.

A novela se passa na Zona Sul do Rio de Janeiro, principalmente no bairro Jardim Botânico, onde diversas cenas foram gravadas. Exibida originalmente em 209 capítulos, a novela será reeditada para a edição especial, mas pode ser vista na íntegra no Globoplay.

Enredo

Helena enfrenta dificuldades na relação com a filha Joyce (Carla Marins), uma adolescente que engravida do namorado problemático. Joyce sofre um acidente provocado pelo parceiro e é socorrida pelo médico Carlos no caminho para seu casamento com Paula. Ele a leva para sua clínica, e os dois criam um vínculo que o aproxima de Helena.

Legenda: Joyce é a filha adolescente de Helena, que é abandonada pelo namorado ao descobrir da gravidez Foto: Reprodução/TV Globo

Além dos desafios da gravidez precoce e de um relacionamento conturbado, Joyce lida com o pai, Assunção (Nuno Leal Maia), um homem conservador que rejeita o namoro da filha. A relação entre Helena, Joyce e Assunção explora conflitos entre pais e filhos.

Temas sociais abordados em História de Amor

A novela abordou a luta contra o câncer de mama por meio da personagem Marta (Bia Nunes), vizinha e comadre de Helena. Durante sua exibição, houve um aumento na procura por exames preventivos no Instituto Nacional do Câncer.

Legenda: Bia Nunes interpretou Marta, personagem que lutou contra um câncer de mama Foto: Reprodução/TV Globo

Outra questão tratada foi a dificuldade de algumas mulheres para engravidar, mesmo sem diagnóstico de infertilidade, tema representado pela personagem Mariana (Monique Curi).

Assunção, interpretado por Nuno Leal Maia, sofre um acidente de carro e fica paraplégico, encontrando no esporte uma nova perspectiva de vida. Na trama, ele entrevista Pelé, então Ministro do Esporte, em seu programa esportivo.

Renata Vasconcellos na abertura da novela

A jornalista Renata Vasconcellos, atualmente âncora do Jornal Nacional, fez uma participação na abertura da novela. Antes de seguir carreira no jornalismo, ela trabalhou como modelo e, aos 22 anos, contracenou com outro modelo na sequência de abertura ao som de Lembra de Mim.

Além de História de Amor, Renata também fez figuração em A Próxima Vítima e Explode Coração, ambas de 1995.