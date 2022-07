Rodrigo Santoro relata depilação dolorosa para fazer Xerxes, em '300': 'mordi a toalha'

O ator Rodrigo Santoro revelou alguns "perrengues" que passou durante as gravações do filme "300", em que interpretou o personagem Xerxes. O astro contou que chorou de dor ao tentar se depilar com cera quente e precisou até morder uma toalha na preparação para o longa.

“Eu depilei à cera e eu vou te dizer uma coisa: doeu, mas doeu. Uma dor, cara. (...) Ela pegou o negócio e começou a espalhar. Na hora que eu senti a primeira (puxada), começou a lacrimejar. Eu falei: ‘Não, não, não. Para’. Aí ela pegou uma toalha, enrolou e falou: ‘Morde’. E colocou na minha boca. Eu mordi a toalha”, contou o artista em entrevista ao podcast Podpah.

A dor foi tão grande que Santoro disse que chorou e só conseguiu depilar o peito e a barriga.

“Quando acabou isso, eu falei: ‘parou. Chega de história, acabou esse negócio, eu não consigo aguentar essa dor. É muito dolorido’. Porque eu tinha ainda a perna, tinha o braço. Eu falei: ‘não, não, não. Está ótimo. Muito obrigado’. E aí fui só com a parte da frente depilada, vermelha. Chorando”, revelou.

Para interpretar o papel, Rodrigo contou que precisava estar careca e sem pelos por todo o corpo. Ele avisou à produtora que a solução seria raspar com lâmina, apesar de os pelos voltarem a crescer rapidamente.

Papel de Xerxes, no filme "300"

Lançado em 2006, o filme "300" foi dirigido por Zack Snyder e trazia Gerard Butler como Leonidas, rei e líder do exército espartano que se une para enfrentar os avanços do império persa de Xerxes, vivido por Santoro.

O filme ganhou uma sequência em 2014, dirigida por Noam Murro.

Além do sucesso em "300", Rodrigo Santoro interpretou papéis marcantes em "As Panteras" (2003), "Carandiru" (2003), "Bicho de Sete Cabeças" (2001), "Lost" (2006), "O Golpista do Ano" (2009) e "Ben-Hur" (2016).