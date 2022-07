Luana Piovani fala do namoro com Rodrigo Santoro: 'éramos o Brad Pitt e a Angelina Jolie do Brasil'

A atriz Luana Piovani, em entrevista à revista Veja, relembrou o namoro que teve com Rodrigo Santoro nos anos 1990. Os dois tiveram um romance por três anos e a relação chegou ao fim após a artista ser flagrada beijando um ex-namorado. No bate-papo, ela comparou o relacionamento com o de Brad Pitt e Angelina Jolie.

Luana e Rodrigo começaram a namorar em 1997. Dois anos depois, viveram um par romântico na novela “Suave veneno” (1999), e a relação ganhou proporções midiáticas. No carnaval do ano 2000, a atriz foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel.

Luana Piovani Atriz Tinha 22 anos, vivia um relacionamento havia três, estava infeliz. Mas éramos o Brad Pitt e a Angelina Jolie do Brasil. Por onde passávamos, os violinos tocavam. Não sabia o que fazer com aquilo e, apresentando uma peça na Bahia, reencontrei um antigo amor. Não voltei mais para a cama dele nem disse “amorzinho, te amo”, como já fizeram comigo. Só lamento que essa tatuagem tenha ficado no Rodrigo.

Assédio

Aos 45 anos, quatro deles vivendo na região de Cascais, em Portugal, Luana Piovani falou ainda que deixou o Brasil após crises de pânico e ansiedade, que existem panelinhas na Globo e que foi assediada por um diretor.

"Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de Anjo Mau, estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse 'senta aqui'. Pensei: tiozinho ousado. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado", explicou Luana.