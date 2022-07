Conrado, da dupla com Aleksandro, fala pela 1ª vez após acidente: 'Me sinto um milagre'

RELEMBRE O ACIDENTE

O acidente com o ônibus da dupla ocorreu na manhã de um sábado, 7 de maio, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo.

Havia 19 pessoas a bordo e seis morreram. Entre elas, Luiz Aleksandro Talhari Correa, o Aleksandro, de 34 anos. Natural de Dourados (MS), o cantor deixou três filhos, de 11, 7 e 1 ano e nove meses.

O veículo vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show.

