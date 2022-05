Cantor Aleksandro dormia durante acidente de ônibus, diz delegado

O delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni, responsável por investigar o acidente da dupla Conrado e Alexsandro, informou que o cantor morto estava dormindo no momento do tombamento do ônibus.

"As versões sobre o momento do acidente estão batendo e todos os passageiros dizem que o cantor Aleksandro estava dormindo na hora em que o ônibus virou", contou o delegado ao O Globo.

Ceroni espera os laudos das perícias feitas no KM 402 da Rodovia Regis Bittencourt, onde ocorreu o acidente na manhã do último sábado (6), e a melhora do quadro clínico de Conrado e do músico Julio Lopes para dar prosseguimento a apuração do caso.

Conrado, nome artístico de João Vitor Soares, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro. O cantor teve fraturas e passou por uma cirurgia para correção de uma fratura na bacia e contenção de um sangramento.

Já Julio precisou ser submetido a cirurgia por conta de um trauma encefálico e nos membros inferiores. Ele segue internado fazendo exames de imagem.

Homicídio e lesão corporal

Seis pessoas morreram no sinistro, entre eles o cantor Aleksandro. As demais vítimas foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto. Também faleceram no local, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

O motorista do ônibus, que perdeu o controle da direção, está sendo investigado pela Polícia Civil por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O acidente ocorreu no km 402 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. O coletivo vinha de Tijucas do Sul (PR) com rumo a São Pedro (SP) com 19 passageiros a bordo.

Antes de o veículo tombar, um motorista diz ter flagrado o ônibus da dupla sertaneja em alta velocidade. No vídeo, divulgado nas redes sociais, o veículo do cantor acelera aproximadamente 130 quilômetros por hora (km/h).

Nessa segunda-feira (9), porém, a produção da dupla sertaneja afirmou que as imagens não condizem com o momento do acidente, além de haver uma série de "informações contraditórias".