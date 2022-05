Saiba quem é a dupla Conrado e Alesksandro, que sofreu acidente de ônibus em Miracatu (SP)

A dupla sertaneja Conrado e Aleksandro existe desde 2003, mas já teve outra formação diferente da conhecida atualmente. Os cantores se envolveram em um grave acidente de ônibus neste sábado (7), que vitimou Aleksandro.

Formada em Mato Grosso do Sul, a dupla é composta, desde 2019, por Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro, e João Vitor Soares.

Leia mais País Dupla Conrado e Aleksandro sofre grave acidente de ônibus; cantor e outras 5 pessoas morreram

Porém, na formação original, era Conrado Bardi de Jesus Bueno que fazia dupla com Aleksandro.

A primeira versão da dupla estourou em 2009. Naquele ano, a faixa 'Certos Detalhes', parceria com Luan Santana, trouxe sucesso aos cantores.

Um dos maiores sucessos foi lançado em 2017. 'Põe no 120' foi uma das músicas mais tocadas nos rodeios de Barretos, onde acontece as tradicionais festas de peões de boiadeiro.

Entenda o caso

Os sertanejos iam para São Pedro (SP), onde fariam apresentação neste sábado. O acidente aconteceu em Miracatu, no interior de São Paulo. Segundo informações do portal G1, pelo menos 19 pessoas estavam no veículo.

Seis mortes foram confirmadas, incluindo a do cantor Alesksandro. Em nota oficial, a Singular Produções Artísticas informou que Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado.

As outras cinco vítimas que morreram não tiveram a identidade confirmada.