Dupla Conrado e Aleksandro sofre grave acidente de ônibus; cantor e outras 5 pessoas morreram

O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu acidente na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo, e seis mortes já foram confirmadas, entre elas a do cantor Aleksandro. Segundo informações do portal G1, ao menos 19 pessoas estavam no veículo.

Legenda: Aleksandro Correia fazia dupla com Conrado Foto: Reprodução/ Instagram

Em nota oficial, a Singular Produções Artísticas confirma a morte de Luiz Aleksandro Talhari Correira, 34 anos, e afirma que Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado, junto com 11 membros da equipe que não tiveram o nome divulgado. Os outros cinco mortos ainda não tiveram a identidade confirmada.

Além dos óbitos confirmados, oito vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária, informou o Corpo de Bombeiros. A corporação divulgou que encerrou o atendimento ao acidente às 12h44.

Segundo a concessionária da rodovia, a Arteris, o acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP). Após o acidente, foi registrado congestionamento em ambos os sentidos da pista.

De acordo com o empresário da dupla, José Carlos Cassuce, que concedeu entrevista ao G1, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP), onde faria apresentação neste sábado.

O portal Uol informou que o acidente ocorreu depois do pneu dianteiro estourar. Segundo a Polícia, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou no canteiro central

Legenda: O acidente ocorreu por volta das 10h30 deste sábado (7) Foto: Divulgação/ PRF

Dupla

Conrado e Aleksandro formaram dupla sertaneja em 2003 na cidade de Douradosm no Mato Grosso do Sul.

Inicialmente, a dupla foi formada por Luiz Aleksandro Talhari Correia, o Aleksandro, e Conrado Bardi de Jesus Bueno. Entretanto, o último foi substituído por João Vitor Soares.

Últimas postagens

Aleksandro Correia compartilhou no instagram a rotina de sábado, antes e depois do show em Tijucas do Sul. Entre as postagens, estavam momentos jogando vídeo game e tocando piano. A última publicação nos stories foi às 4h45, na foto ele mostra a estrada.

Legenda: Última postagem de Aleksandro no instagram Foto: Reprodução/ Instagram