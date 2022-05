Homem simula quedas em supermercados para ganhar indenização em São Paulo

Um homem foi flagrado simulando quedas para que, posteriormente, fosse indenizado por estabelecimentos na região litoral de São Paulo. A tentativa de golpe foi registrada por câmeras de segurança de supermercados.

Imagens divulgadas pelo portal g1 mostram o homem forjando situações nas cidades de Santos e São Vicente. Nos registros, o suspeito simula acidentes na frente de outros clientes.

O suspeito joga um líquido deslizante no chão, como detergente ou xampu, momentos antes do "acidente". Ao retornar para o local, minutos depois, ele escorrega, simulando a queda.

As tentativas de golpe foram registradas no começo do mês passado em uma unidade da Rede Krill e em outra do Dia Supermercado. Um terceiro golpe aconteceu em São Vicente, mas em uma perfumaria.

Estelionato

Em entrevista ao g1, o advogado Miguel Carvalho Batista salientou que o homem pode ser acusado pelo crime de estelionato por tentar levar vantagem ilícita sobre outros. O crime tem pena de reclusão de um a cinco anos e multa.

“Se comprovado que o suspeito simula essas quedas, ele poderá ser processado pelo crime de estelionato, previsto no Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa”, declarou.

