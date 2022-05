Cantora gospel Izabela Cristy é presa junto com marido sob acusação de golpe da pirâmide

Os cantores gospel Isabela Cristi Gomes Barros, que se apresenta nas redes sociais como Izabela Cristy, de 28 anos, e o marido dela, David Robson de Barros, de 33 anos, foram presos nesta sexta-feira (6) em Lagoa Santa, Minas Gerais, suspeitos de aplicarem golpes de investimentos no estilo pirâmide. As informações são do G1.

A Polícia Militar disse que havia mandado de prisão contra os dois, que eram considerados foragidos. A suspeita é que o casal tenha causado prejuízos a cerca de 300 pessoas. A Polícia Civil já havia informado haver um inquérito aberto contra Isabela Cristi pela prática de estelionato.

Segundo o sargento Alexandre Miranda Gonçalves, os cantores foram detidos no apartamento onde residem, e resistiram à ordem de prisão. A porta do imóvel precisou ser arrombada e uma filha pequena, de aproximadamente 3 meses, foi utilizada como escudo.

Dinheiro aplicado com promessa de retorno

As investigações apontam que, além de artistas, o casal se apresentava como "traders", profissionais que realizam transações diárias de compra e venda, especialmente na bolsa de valores. As vítimas aplicavam o dinheiro com a promessa de receber muito mais em pouco meses, o que não aconteceu.

O advogado do casal negou, em abril, que eles tenham cometido crime. A reportagem não conseguiu contato com ele nesta sexta-feira (6).