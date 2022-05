Yanomami: indígenas desaparecidos são encontrados longe da comunidade, diz liderança

Os indígenas que desapareceram na região de Aracaçá, Terra Indígena Yanomami, em Roraima, foram encontrados em outra localidade, distante da comunidade em que residiam. A informação foi revelada pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi), Júnior Hekurari Yanomami, em depoimento à Polícia Federal na quinta-feira (5). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A aldeia onde viviam os povos tradicionais foi encontrada queimada e vazia, na última semana de abril, durante uma diligência da corporação, que investiga o suposto estupro e assassinato de uma menina ianomâni, de 12 anos, e o desaparecimento de uma criança de 3 anos, após cair em um rio.

Conforme o relato de Hekurari à PF, os indígenas que residiam na região de Aracaçá se mudaram para outros locais da reserva Yanomami, sendo que parte deles vivem agora em uma comunidade chamada Palimiú.

'Cadê os Yanomami?'

O desaparecimento do grupo ganhou repercussão nas redes sociais, nesta semana, com a campanha 'Cadê os Yanomami?'. O questionamento foi feito por diversos internautas e famosos, após a informação sobre o sumiço dos povos tradicionais de Aracaçá ser divulgada por Hekurari.

Conforme a denúncia realizada pelo presidente do Condisi, em 25 de abril, e publicada nas redes sociais, relatos recebidos por ele indicavam que uma garota de 12 anos foi estuprada e morta durante um ataque realizado por garimpeiros ilegais à comunidade.

Segundo ele, na ocasião, uma tia da vítima tentou salvá-la e, durante o resgate, a filha dela, de 3 anos, caiu no rio e desapareceu. As declarações do representante foram baseadas em informações recebidas por ele através de rádio de pessoas da região. As informações foram comunicadas ao Ministério Público Federal, à Fundação Nacional do Índio (Funai) e à PF no dia seguinte a divulgação da denúncia, 26 de abril, conforme o portal g1.

A menina, segundo Júnior Hekurari Yanomami, morava na comunidade Aracaçá, região de Waikás, localidade que registrou o maior avanço da exploração ilegal, segundo o relatório "Yanomami sob ataque", da Hutukara Associação Yanomami (HAY).

Investigações

Após receber a denúncia do caso, a Polícia Federal e o MPF organizaram uma comitiva com representantes dos órgãos e também da Funai e foram até Waikás e Aracaçá nos dias 27 e 28 de abril. O presidente da Condisi também acompanhou a equipe.

No primeiro dia, o grupo foi a Waikás e, segundo Hekurari, o helicóptero pousou em um local usado por garimpeiros. Nele, encontraram cerca de sete indígenas, que se recusaram a falar muito sobre o caso. Conforme informações divulgadas pelo conselho na última sexta-feira (29), os indígenas relataram haver recebido 0,5 gramas de ouro para manter o silêncio.

No dia 28 de abril, a comitiva retornou à região e foi até a aldeia Aracaçá, onde encontrou as casas queimadas e vazias.

Em nota conjunta, a PF, o MPF e a Funai informaram, no mesmo dia, não ter encontrado vestígios que indicassem os crimes de estupro e homicídio, assim como da morte da outra criança que teria desaparecido no rio. No comunicado, eles ainda declararam que seguem com a apuração, pois as "diligências demonstraram a necessidade de aprofundamento da investigação, para melhor esclarecimento dos fatos".

Líderes consultados pelo Condisi informaram ser comum que esses povos queimem e evacuem o local onde moram se algum parente morre.

