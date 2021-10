Crianças Yanomami morrem sugadas por draga de garimpeiros, denunciam indígenas

A Hutukara Associação Yanomami denuncia a morte por afogamento de duas crianças da comunidade Makuxi Yano, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, após acidente com a draga de uma balsa de garimpo ilegal, na última quarta-feira (13). As informações são do Uol.

Segundo a entidade, elas brincavam no rio Uraricuera, no município de Alto Alegre, quando foram sugadas e cuspidas para um trecho com fortes correntezas.

O corpo de uma das crianças, de 5 anos, foi localizado pela própria comunidade no fim da manhã da quarta-feira. A outra, de 7 anos, está desaparecida.

Bombeiros fazem busca

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima disse que mergulhadores estão no local realizando buscas pela criança desaparecida desde as primeiras horas desta quinta-feira (14).

A Fundação Nacional do Índio (Funai) e outras autoridades foram acionadas em busca de providências no caso. "A morte das duas crianças yanomamis é mais um triste resultado da presença do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, que segue invadida por mais de 20 mil garimpeiros", disse em nota a Hutukara.

Uma fonte do governo de Roraima, que preferiu não ser identificada, disse ser preciso aguardar uma investigação para confirmar que o afogamento estava relacionado com a draga do garimpo ilegal.