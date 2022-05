Motorista gritou antes de ônibus da dupla Conrado e Aleksandro tombar em SP, diz sobrevivente

O assessor de Conrado e Aleksandro, um dos sobreviventes do acidente de ônibus da dupla sertaneja, disse ter escapado pela janela do transporte. Ricardo Ernesto Silva relatou que ouviu o condutor pedindo socorro momentos antes de o veículo tombar na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu (SP).

“Todos estavam descansando após um show na noite anterior. Eu estava acordando, mas escutei o motorista gritando: ‘Meu Deus, meu Deus!’, e um barulho. Quando vi, o ônibus já estava se arrastando pelo chão”, contou em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo.

O profissional sofreu apenas um machucado em um dedo da mão esquerda. Ele e um segurança da banda foram os únicos que não precisaram ser socorridos ao hospital.

Silva relatou ainda ter conseguido dar assistência a alguns colegas que ficaram presos no ônibus após o acidente.

“Tentamos socorrer todo mundo, mas conseguimos tirar uns cinco [membros da equipe dos músicos], que estavam por cima do ônibus. Agora, os outros, que estavam na parte inferior, não pudemos. Precisamos esperar o resgate chegar”.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h30 desse sábado (7), no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP). O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, e outras cinco pessoas morreram no sinistro.

O G1 informou que ao menos 19 pessoas estavam no veículo. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

O ônibus da dupla sertaneja saiu de Tijucas do Sul (PR), onde os artistas fizeram show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP). Na cidade paulista, eles tinham uma apresentação nesse sábado (7).